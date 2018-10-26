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фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бэкхем, бывшая солистка Spice Girls, которая недавно отметила свой 10-летний юбилей в мире моды, решила отпраздновать это событие выпуском изысканных шоколадных конфет. Совместно с всемирно известным шоколатье Пьером Марколини Виктория Бэкхем создала набор из 16 конфет в форме сердца с четырьмя различными вкусами – ореховое пралине с карамелью, соленая карамель, роза и маракуйя, юзу и мандарин.

Все шоколадные сердца покрыты глазурью, цвет которой варьируется от ярко-красной до пастельно-розовой. Набор под названием Les Coeurs De Victoria Beckham будет продаваться ограниченным тиражом по цене 35 евро.

Источник: Кулинарный эдем