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Самым модным типом селфи в 2017 году станут автопортреты с рукой, частично прикрывающей лицо. Об этом пишет британский журнал Marie Claire.

Редакторы издания подметили, что популярные в Instagram знаменитости уже в 2016 году начали публиковать селфи с ладонью или пальцами, приложенными к лицу. Что, по мнению экспертов из глянцевого журнала, станет популярным трендом совсем скоро.

Фото опубликовано Selena Gomez (@selenagomez) Янв 11 2016 в 10:16 PST

Певица Селена Гомес.

Marie Claire напомнил, что мода на селфи подвержена изменениям: ранее были популярны автопортреты с удивленным выражением лица, с "дакфейсом" ("утиными" губами, сложенными как для поцелуя), затем — "рыбий рот" (приоткрытые губы).

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Июл 21 2016 в 5:49 PDT

Популярная plus size модель Эшли Грэм.

В издании выразили уверенность, что новая тенденция является очень практичной, поскольку с помощью пальцев или руки можно прикрыть недостатки кожи или невыигрышные участки лица. Кроме того, данный тип селфи позволит показать красивый маникюр.