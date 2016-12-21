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Житель американского штата Арканзас создает для своей дочери различные прически в честь наступающего Рождества. Для этого мужчина специально окончил курсы парикмахеров.

Грег Уикхерст один воспитывает четырехлетнюю Иззи. Для праздничной вечеринки в школе он изобразил на голове девочки украшенную игрушками елку и подарки. На создание прически ему понадобилось больше часа.

Фото опубликовано Greg Wickherst (@dads_guide_to_surviving_hair) Дек 20 2016 в 9:59 PST

Фото опубликовано Greg Wickherst (@dads_guide_to_surviving_hair) Дек 12 2016 в 8:33 PST

Уикхерст также изображал на голове Иззи рождественскую ель и шапку Санта Клауса. "Мы слушаем рождественские песни, пьем горячий шоколад, поем. Я стараюсь делать все необычным и веселым", — пишет американец в соцсетях.

Фото опубликовано Greg Wickherst (@dads_guide_to_surviving_hair) Дек 19 2016 в 8:56 PST

Фото опубликовано Greg Wickherst (@dads_guide_to_surviving_hair) Дек 15 2016 в 7:41 PST

Благодаря необычным прическам и нежному отношению к дочери, странички Грега в Facebook и Instagram, стали необычайно популярными. Например, страничка папы-умельца в Facebook имеет свыше 40 тысяч поклонников.