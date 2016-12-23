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Новый опрос позволил определить авиакомпании с самыми привлекательными стюардессами.

В опросе, который провел портал для путешественников Trippy, приняли участие свыше двух тысяч регулярно летающих различными авиакомпаниями респондентов, которые оценивали уровень привлекательности бортпроводниц по десятибалльной шкале.

Результаты показали, что наиболее сексуальными путешественники считают стюардесс одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines (на верхнем фото). Следом за ними расположились бортпроводницы американской авиакомпании United Airlines, а тройку замкнули стюардессы, сотрудничающие с еще одной американской авиакомпанией, -- Hawaiian Airlines.

Фото: Cabin Crew(Emirates Airlines)/Facebook