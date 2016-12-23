Woman |

Тех, кто в эти выходные отмечает Рождество, от всей души – с праздником, и абсолютно всех – с тремя свободными для общения с близкими сердцу людьми днями. На Новый год таких долгих выходных не будет, так что отдыхаем по полной.

Рождественские мероприятия в Риге

На Кипсале 25 и 26 декабря состоится Рижский рождественский концерт "Серебряные коньки", в основу которого легли мотивы рассказа Мэри Мейпс Додж. В концерте участвуют вокальная группа Framest, хор Maska, смешанный хор музыкальной школы Эмиля Дарзиньша, оркестр Rīga, актеры Дита Луриня и Юрис Жагарс, певцы Даумант Калниньш, Жорж Сиксна и др.

На Рождество в рижских церквях и культурных центрах пройдут концерты духовной музыки, подробное раписание -- ЗДЕСЬ.

Также не забудьте, что на площади около Дома конгрессов с 10.00 до 22.00 работает общественный каток. Вход бесплатный, аренда коньков для взрослых -- 2,10 евро, для детей – 1,40 евро.

В свою очередь, на Домской площади, площади Ливу и Эспланаде продолжают работать рождественские ярмарки со вкусностями от местных фермеров и изделиями ремесленников, которые могут стать прекрасными праздничными подарками.

Про расписание общественного транспорта и бесплатные стоянки в праздничные дни можно почитать ТУТ.

Санта-Клаус в шоппинг-центре ELKOR PLAZA

ГДЕ: ELKOR PLAZA (Бривибас гатве, 201)

КОГДА: 24 и 25 декабря с 12.00 до 18.00

У детей будет возможность сфотографироваться с добрым волшебником, рассказать ему стишок и получить из его рук персональный подарочек. А у взрослых -- купить подарки себе и всем родным. Подробнее -- ТУТ.

Акция "Зимние ночи"

ГДЕ: Рижский зоопарк

КОГДА: 25 и 26 декабря

В рамках акции кассы Рижского зоопарка будут открыты до 19.00, в свою очередь, прогуляться по тропинкам зоосада и посмотреть животных можно будет до 21.00. При покупке билетов с 16.00 до 19.00 посещение зоопарка будет стоить 2 евро. Для детей младше 4 лет и пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, вход будет бесплатным.

Фестиваль "Путь рождественских елок"

В рамках фестиваля в Риге можно увидеть 35 разных объектов самой разной "внешности" -- от "Ёлки любви" до "Бриллиантовой". Место расположения ёлочек можно узнать ЗДЕСЬ.

Ёлочка с Дедом Морозом из Великого Устюга

ГДЕ: Дом Москвы

КОГДА: 24 декабря в 15.00

Малышам покажут представление "Как сказочные герои Новый год встречали", после которого их ждут игры, конкурсы и развлечения в компании главного Деда Мороза России. На встречу с зимним волшебником приглашены ребята из приютов и малообеспеченных семей.

Цирковое шоу "TROPICANA"

ГДЕ: ул. Анниньмуйжас, 6 а

КОГДА: 24, 25 и 27 декабря в 12.00

В шоу принимают участие иллюзионист Филипп ван Дайк из Никарагуа, воздушные гимнасты и акробаты из Азии, Америки и Европы, а также дрессированные тигры, попугаи, обезьяны, крокодилы и другие животные.

"Бременские музыканты. Новогоднее приключение в год Петуха"

ГДЕ: Дом конгрессов

КОГДА: 24 декабря в 11.00 и 13.30

Театр "Петербургская оперетта" порадует представлением для детей, в котором знакомая сказка "Бременские музыканты" разбавлена свежими акцентами.

"Супер-ёлочка"

ГДЕ: Studio 69

КОГДА: 24 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00

Интерактивное новогоднее представление для детей от 4 лет.

"Новогодние чудеса в Королевстве мыльных пузырей"

ГДЕ: Дом конгрессов

КОГДА: 25 декабря в 12.00

Детское шоу "Театра мыльных пузырей" из Киева, которым руководит известный комик Борис Барский ("Маски-шоу").

Большая рождественская ёлка Цирка Юлия Никулина (Москва)

ГДЕ: "Арена Рига"

КОГДА: 25 декабря в 12.30 и 17.00

В программе: каскад трюков и мастерство воздушных гимнастов, весёлая клоунесса и жонглёры, акробаты, иллюзионисты, а также яркий калейдоскоп дрессированных животных -- медведи, собаки и попугаи.

Московская новогодняя ёлка

ГДЕ: Дом конгрессов

КОГДА: 25 декабря, представление начнется в холле в 15.30 и продолжится в 16.00 на сцене

Дети смогут посмотреть шоу "Тайна пиратских сокровищ" от Московского театра людей и кукол "Чудаки".

Выставка "Рождество по-венгерски"

ГДЕ: Центр югендстиля

КОГДА: 24 декабря с 10.00 до 14.00, 25 декабря с 14.00 до 18.00

Один из самых волшебных рижских музеев уже который год перед Рождеством знакомит с праздничными традициями разных стран. В этом году посетители узнают, как отмечают Рожество и Новый год в Венгрии. Будут представлены игрушки начала 20 века из собрания коллекционера Марианны Карлочай, репродукции старинных открыток и фарфор знаменитого венгерского завода "Herend".

Выставка будет открыта до 15 января.

Ледовое шоу "Алладин и повелитель огня"

ГДЕ: "Арена Рига"

КОГДА: 24 декабря в 11.00 (на латышском языке) и в 15.00 (на русском языке)

Премьера шоу состоялась в 2014 году в Москве, и с тех пор представление посмотрели более 200 000 зрителей. В труппу артистов входят фигуристы, акробаты и гимнасты самого высокого уровня мастерства. Более 200 красочных костюмов и декорации дополнены 300-метровым интерактивным экраном. История Алладина разворачивается на таинственном Востоке, где на каждом шагу есть место магии и чудесам.

"Спортивная ёлочка"

ГДЕ: Спортивный манеж

КОГДА: 26 декабря с 11.00 до 16.00

У посетителей будет возможность принять участие в более чем 20 захватывающих мероприятиях, чтобы проверить свою точность, сноровку и реакцию. Пройдут также творческие мастерские, можно будет сложить пазл большого формата. Параллельно выступят детские творческие коллективы.

Премьера фильма "Ёлки 5"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino

КОГДА: с 23 декабря

Уже знакомые герои фильма снова собираются встретить Новый год. Но перед этим каждому нужно решить свои личные проблемы. Все ожидают новогоднего чуда: космонавты – снега, а видеоблогеры, застрявшие в лифте, – спасения. Ну и, естественно, все ищут ёлку.

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Анна Хилькевич и др.

Премьера мультфильма "Пой"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 23 декабря

Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык и даже свинка буквально рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов.

Премьера фильма "Плохой Санта 2"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 23 декабря

Продолжение истории о Вилли — пьянице, бабнике, уголовнике и воре, который, чтобы заработать легких денег, переодевается в канун Рождества в Санта-Клауса. В этом костюме ограбить очередной супермаркет не составляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли в этот раз?

В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс и др.

Премьера фильма "Американская пастораль"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 23 декабря

60-е годы прошлого столетия, бунтарская Америка. Успешный предприниматель проводит дни и ночи напролет в поисках собственной дочери, сбежавшей из дома после обвинений полиции в организации взрыва. А потом его, казалось бы, идеальная жизнь, рушится, поскольку дочь присоединяется к одной из многочисленных террористических группировок.

В ролях: Юэн Макгрегор, Дженнифер Коннелли, Дакота Фаннинг, Питер Ригерт и др.

Премьера фильма "Демон внутри"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 23 декабря

Коронеры маленького городка, отец и сын, обнаруживают жертву таинственного убийства — красивую неопознанную девушку, на теле которой не обнаруживается видимых следов насилия. Проводя вскрытие тела и пытаясь выяснить причину смерти незнакомки, герои обнаруживают все более причудливые подсказки, проливающие свет на ужасные тайны ее жизни и смерти.

В ролях: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд и др.

Фото: MixNews.lv, kinopoisk.ru, Facebook, пресс-фото