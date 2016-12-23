Выходной MIX: чем заняться c 24 по 26 декабря (1)
Тех, кто в эти выходные отмечает Рождество, от всей души – с праздником, и абсолютно всех – с тремя свободными для общения с близкими сердцу людьми днями. На Новый год таких долгих выходных не будет, так что отдыхаем по полной.
Рождественские мероприятия в Риге
На Кипсале 25 и 26 декабря состоится Рижский рождественский концерт "Серебряные коньки", в основу которого легли мотивы рассказа Мэри Мейпс Додж. В концерте участвуют вокальная группа Framest, хор Maska, смешанный хор музыкальной школы Эмиля Дарзиньша, оркестр Rīga, актеры Дита Луриня и Юрис Жагарс, певцы Даумант Калниньш, Жорж Сиксна и др.
На Рождество в рижских церквях и культурных центрах пройдут концерты духовной музыки, подробное раписание -- ЗДЕСЬ.
Также не забудьте, что на площади около Дома конгрессов с 10.00 до 22.00 работает общественный каток. Вход бесплатный, аренда коньков для взрослых -- 2,10 евро, для детей – 1,40 евро.
В свою очередь, на Домской площади, площади Ливу и Эспланаде продолжают работать рождественские ярмарки со вкусностями от местных фермеров и изделиями ремесленников, которые могут стать прекрасными праздничными подарками.
Про расписание общественного транспорта и бесплатные стоянки в праздничные дни можно почитать ТУТ.
Санта-Клаус в шоппинг-центре ELKOR PLAZA
ГДЕ: ELKOR PLAZA (Бривибас гатве, 201)
КОГДА: 24 и 25 декабря с 12.00 до 18.00
У детей будет возможность сфотографироваться с добрым волшебником, рассказать ему стишок и получить из его рук персональный подарочек. А у взрослых -- купить подарки себе и всем родным. Подробнее -- ТУТ.
Акция "Зимние ночи"
ГДЕ: Рижский зоопарк
КОГДА: 25 и 26 декабря
В рамках акции кассы Рижского зоопарка будут открыты до 19.00, в свою очередь, прогуляться по тропинкам зоосада и посмотреть животных можно будет до 21.00. При покупке билетов с 16.00 до 19.00 посещение зоопарка будет стоить 2 евро. Для детей младше 4 лет и пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, вход будет бесплатным.
Фестиваль "Путь рождественских елок"
В рамках фестиваля в Риге можно увидеть 35 разных объектов самой разной "внешности" -- от "Ёлки любви" до "Бриллиантовой". Место расположения ёлочек можно узнать ЗДЕСЬ.
Ёлочка с Дедом Морозом из Великого Устюга
ГДЕ: Дом Москвы
КОГДА: 24 декабря в 15.00
Малышам покажут представление "Как сказочные герои Новый год встречали", после которого их ждут игры, конкурсы и развлечения в компании главного Деда Мороза России. На встречу с зимним волшебником приглашены ребята из приютов и малообеспеченных семей.
Цирковое шоу "TROPICANA"
ГДЕ: ул. Анниньмуйжас, 6 а
КОГДА: 24, 25 и 27 декабря в 12.00
В шоу принимают участие иллюзионист Филипп ван Дайк из Никарагуа, воздушные гимнасты и акробаты из Азии, Америки и Европы, а также дрессированные тигры, попугаи, обезьяны, крокодилы и другие животные.
"Бременские музыканты. Новогоднее приключение в год Петуха"
ГДЕ: Дом конгрессов
КОГДА: 24 декабря в 11.00 и 13.30
Театр "Петербургская оперетта" порадует представлением для детей, в котором знакомая сказка "Бременские музыканты" разбавлена свежими акцентами.
"Супер-ёлочка"
ГДЕ: Studio 69
КОГДА: 24 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00
Интерактивное новогоднее представление для детей от 4 лет.
"Новогодние чудеса в Королевстве мыльных пузырей"
ГДЕ: Дом конгрессов
КОГДА: 25 декабря в 12.00
Детское шоу "Театра мыльных пузырей" из Киева, которым руководит известный комик Борис Барский ("Маски-шоу").
Большая рождественская ёлка Цирка Юлия Никулина (Москва)
ГДЕ: "Арена Рига"
КОГДА: 25 декабря в 12.30 и 17.00
В программе: каскад трюков и мастерство воздушных гимнастов, весёлая клоунесса и жонглёры, акробаты, иллюзионисты, а также яркий калейдоскоп дрессированных животных -- медведи, собаки и попугаи.
Московская новогодняя ёлка
ГДЕ: Дом конгрессов
КОГДА: 25 декабря, представление начнется в холле в 15.30 и продолжится в 16.00 на сцене
Дети смогут посмотреть шоу "Тайна пиратских сокровищ" от Московского театра людей и кукол "Чудаки".
Выставка "Рождество по-венгерски"
ГДЕ: Центр югендстиля
КОГДА: 24 декабря с 10.00 до 14.00, 25 декабря с 14.00 до 18.00
Один из самых волшебных рижских музеев уже который год перед Рождеством знакомит с праздничными традициями разных стран. В этом году посетители узнают, как отмечают Рожество и Новый год в Венгрии. Будут представлены игрушки начала 20 века из собрания коллекционера Марианны Карлочай, репродукции старинных открыток и фарфор знаменитого венгерского завода "Herend".
Выставка будет открыта до 15 января.
Ледовое шоу "Алладин и повелитель огня"
ГДЕ: "Арена Рига"
КОГДА: 24 декабря в 11.00 (на латышском языке) и в 15.00 (на русском языке)
Премьера шоу состоялась в 2014 году в Москве, и с тех пор представление посмотрели более 200 000 зрителей. В труппу артистов входят фигуристы, акробаты и гимнасты самого высокого уровня мастерства. Более 200 красочных костюмов и декорации дополнены 300-метровым интерактивным экраном. История Алладина разворачивается на таинственном Востоке, где на каждом шагу есть место магии и чудесам.
"Спортивная ёлочка"
ГДЕ: Спортивный манеж
КОГДА: 26 декабря с 11.00 до 16.00
У посетителей будет возможность принять участие в более чем 20 захватывающих мероприятиях, чтобы проверить свою точность, сноровку и реакцию. Пройдут также творческие мастерские, можно будет сложить пазл большого формата. Параллельно выступят детские творческие коллективы.
Премьера фильма "Ёлки 5"
ГДЕ: Kino Citadele, Multikino
КОГДА: с 23 декабря
Уже знакомые герои фильма снова собираются встретить Новый год. Но перед этим каждому нужно решить свои личные проблемы. Все ожидают новогоднего чуда: космонавты – снега, а видеоблогеры, застрявшие в лифте, – спасения. Ну и, естественно, все ищут ёлку.
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Анна Хилькевич и др.
Премьера мультфильма "Пой"
ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon
КОГДА: с 23 декабря
Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык и даже свинка буквально рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов.
Премьера фильма "Плохой Санта 2"
ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon
КОГДА: с 23 декабря
Продолжение истории о Вилли — пьянице, бабнике, уголовнике и воре, который, чтобы заработать легких денег, переодевается в канун Рождества в Санта-Клауса. В этом костюме ограбить очередной супермаркет не составляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли в этот раз?
В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс и др.
Премьера фильма "Американская пастораль"
ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon
КОГДА: с 23 декабря
60-е годы прошлого столетия, бунтарская Америка. Успешный предприниматель проводит дни и ночи напролет в поисках собственной дочери, сбежавшей из дома после обвинений полиции в организации взрыва. А потом его, казалось бы, идеальная жизнь, рушится, поскольку дочь присоединяется к одной из многочисленных террористических группировок.
В ролях: Юэн Макгрегор, Дженнифер Коннелли, Дакота Фаннинг, Питер Ригерт и др.
Премьера фильма "Демон внутри"
ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon
КОГДА: с 23 декабря
Коронеры маленького городка, отец и сын, обнаруживают жертву таинственного убийства — красивую неопознанную девушку, на теле которой не обнаруживается видимых следов насилия. Проводя вскрытие тела и пытаясь выяснить причину смерти незнакомки, герои обнаруживают все более причудливые подсказки, проливающие свет на ужасные тайны ее жизни и смерти.
В ролях: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд и др.
Фото: MixNews.lv, kinopoisk.ru, Facebook, пресс-фото