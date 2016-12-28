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Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением китайского нового года. Но мы давно уже привыкли задабривать тотемное животное года заранее, да и астрологи уже рассказали, как именно нужно встретить 2017-й.

Где и с кем встречать

Если вы в новогоднюю ночь решили путешествовать, то лучше отложить поездку хотя бы на несколько дней. Все потому, что Петух -- заядлый семьянин и домосед. Если же поездку отменить нельзя, отправляйтесь в нее с семьей.

Самое главное правило 31 декабря — ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер отдельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях с родными в следующем году. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то лучше разобраться с ними до наступления полуночи. Во время самого празднования тоже нельзя ссориться, лучше сдержать свой пыл и просто промолчать.

Идеальным вариантом для встречи Нового года 2017 является большая и веселая компания друзей и родных. Пригласите именно тех людей, с которыми вы хотели бы быть вместе весь следующий год.

Как украсить стол

Если с прошлого года у вас остались красные свечи, то смело можете доставать их и в этом году, так как огненная тематика все еще актуальна. Также можно использовать любой декор красного цвета - салфетки, фигурки, скатерть и так далее.

Однако, в отличие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017 года не стоит злоупотреблять излишним блеском - мишуры должно быть не слишком много, она должна просто подчеркивать праздничное настроение.

Обязательно декорируйте блюда, Петух очень любит красоту и изящество. При этом желательно добавить угощение, украшенное чем-то красным, - помидорами, гранатом или красной икрой.

Что приготовить

В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию и выдумку, из меню стоит исключить только одно блюдо. Наверняка вы уже догадались, что это курица. В остальном -- полная свобода. Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба - все это обязательно понравится символу грядущего года. Но, чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют располагать мясные блюда рядом с морепродуктами, можно даже делать ассорти на одной тарелке. По китайскому поверью это должно принести удачу в год Петуха.

Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. То же касается и готовой еды из ресторанов. Если вам захочется пиццы или роллов, сделайте их самостоятельно.

У Петуха есть и своя "слабость", это сладкое. Поэтому самое время доставать фирменные рецепты десертов, чтобы порадовать и близких, и тотем года. Кроме того, чтобы в доме весь год водились деньги и благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.

Ну а про то, в чем должны встречать 2017-й год представители разных знаков Зодиака, мы уже подробно рассказали ЗДЕСЬ.

Источник: vedmochka.net