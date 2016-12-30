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Новогодние выходные на сей раз такие короткие, что успеть бы съесть оливье. Поэтому обозначим лишь главные рижские направления лучшего праздника в году. И всех -- с наступающим!

Если не успели купить подарки

Всякое бывает -- иногда мы так заняты, что перед самым Новым годом нет ни елки, ни нужного количества подарков под ней. Подсказываем оптимальный вариант -- отправляйтесь в торговый центр ELKOR PLAZA на Бривибас гатве, 201, который 31 декабря работает с 10.00 до 20.00. Там вы найдете не только широкий выбор подарков для любимых людей, но и богатый выбор продуктов для праздничного стола в отделе Food&Wine.

Все подробности -- ЗДЕСЬ.

Если вы 31 декабря способны на подвиг...

... то вам прямая дорога в Межапарк на забег ZoorbaRun Santa Edition, который пройдет с 10.00 до 12.00.

В этом году организаторы традиционного забега предлагают всем пробежать 16 км (три круга по 5400 метров) и дать себе обещания на будущий год. Все обещания поместят в "капсулу времени" и будут бережно хранить до 31 декабря 2017 года.

Кстати, условия участия в забеге нестрогие -- можно пробежать один, два или три круга, можно просто пройти круг пешком. И даже проехать его его на велосипеде. Подробнее -- ТУТ.

Все на набережную!

На набережной 11 Ноября с 21.00 вечера 31 декабря по 3.00 ночи 1 января состоятся праздничные проводы Старого и встреча Нового года. Приглашает сам мэр!

Уже с 21.00 на набережной откроется новогодний базарчик, а также будет звучать музыка. С 22.00 гости праздника смогут услышать выступление группы Otrā puse и солистки Антры Стафецки. Затем будет музицировать группа Colt и особые гости – Айя Андреева и Alex. Как только часы пробьют двенадцать, начнется праздничный салют в исполнении фирмы International Fireworks Desing, в свою очередь, музыкальное оформление организует композитор Зигмар Лиепиньш. После салюта праздничный концерт продолжит группа Big Al & The Jokers. С часа ночи жителей Риги и гостей столицы будет развлекать диджей Артис Дварионас.

Насладиться почти домашним уютом можно будет у торговых лавочек и костра, где имеется возможность отведать традиционные латышские блюда и напитки.

Чтобы праздник оставался праздником, всех собравшихся призывают соблюдать правила общественного порядка. На мероприятие запрещается проносить взрывоопасные и острые предметы, пиротехнику, оружие и другие опасные вещи. Также посетители праздника несут ответственность за свои личные вещи. Дети в возрасте до 16 лет на мероприятии могут находиться только в сопровождении родителей.

Кстати, праздничное настроение будет царить не только на набережной 11 Ноября, но и на Домской площади, где с концертной программой выступят группы Sunny Groove Dixie, Tehe Swamp Shakers, а также диджей Том Гревиньш.

И не забудьте, что 31 декабря и 1 января общественный транспорт в Риге будет бесплатным!

Загляните в Studio69

Праздничных предложений в Риге и окрестностях масса, но радио MIX FM 102.7 и ROYAL CASINO SPA & HOTEL RESORT настоятельно рекомендуют встретить Новый год в концертном холле "Studio69", где праздник начнут отмечать с 22.00 (вход с 21.00). Специальные гости праздничной ночи -- лучший в мире двойник Робби Уильямса по имени Тони Льюис и культовая российская группа "Игра слов".

Выспались, поели оливье -- и в кино

Лично нам кажется, что это лучший маршрут на 1 января. В кинотеатрах Kino Citadele, Multikino и Cinamon вас ждут премьеры, а именно...

Приключенческий фильм "Кредо убийцы"

Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании XV столетия. Заполучив невероятные знания и способности, Каллум сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.

В главных ролях -- Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

Фантастическая лента "Пассажиры"

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Из-за внезапного сбоя в системе двое пассажиров, Джим и Аврора, просыпаются и понимают, что до конечного пункта назначения – 90 лет пути, а значит остаток жизни им придется провести в одиночестве роскошных интерьеров звездолета. Постепенно их начинает тянуть друг к другу, но тут выясняется, что кораблю грозит опасность.

В главных ролях -- Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс.

Мультфильм "Снежная Королева 3: Огонь и лед"

Победив Снежную Королеву и Снежного Короля, Герда так и не смогла вернуть родителей, похищенных Северным Ветром. В поисках близких Герда и ее новый друг Роллан находят древний артефакт троллей – Камень Льда и Пламени, и дальнейшие события начинают разворачиваться вопреки всем планам.

"Наше всё" -- фильм "Ёлки-5"

Как всегда, несколько уже хорошо знакомых всем героев фильма собираются встретить Новый год. Но перед этим каждому нужно решить свои личные проблемы. Все ожидают новогоднего чуда: космонавты – снега, а видеоблогеры, застрявшие в лифте, – спасения. Ну и, естественно, все ищут ёлку.

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Анна Хилькевич и др.

Фото: MixNews.lv, LETA, Facebook