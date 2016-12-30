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В отличие от рождественских, серьезных гаданий, новогодние -- веселые и безобидные. Вот пять проверенных способов заглянуть в будущее в новогоднюю ночь, не относясь к этому слишком серьезно.

Вода, зеркало и свечи

Возьмите графин, наполните его доверху водой, поставьте графин перед зеркалом, а вокруг него на равном расстоянии -- три свечки, зажгите их. А теперь внимательно всматривайтесь в графин и через толщу воды пытайтесь разглядеть что-нибудь в зеркале. Смотрите внимательнее, совсем скоро таинственное триединство воды, огня и отражения начнет давать картинку.

Елочное гадание

Гадание подходит только тем, у кого елка на момент прочтения этого текста уже наряжена. Также для этого гадания вам потребуется ассистент. Пусть он завяжет вам глаза плотной материей и хорошенько раскрутит вас по часовой стрелке. Дальше вы уверенно подходите к елочке и снимаете с нее игрушку. Только не выбирайте долго, во что рука уперлась, то и снимайте.

Смотрим на цвет елочного украшения. Если игрушка белая, то перемен в личной жизни вам не видать. Если это черная игрушка – впереди несчастная любовь. Красная – скоро вы встретите свою любовь, а зеленая сулит вам бурные чувства не когда-то там в 2017 году, а прямо в саму новогоднюю ночь. Попадется фиолетовая игрушка – значит наметился холод в отношениях. Серебристая или золотая говорит о встрече с завидным женихом.

Бумажное гадание

Напишите на разных бумажках несколько своих самых сокровенных желаний. Если их много, пишите пока не кончатся чернила, не изведется вся бумага и не устанет рука. После того, как все желания расписаны, уберите их под подушку. С утра пораньше 1 января первым делом не идите в ванную чистить зубы, а засуньте руку под подушку. Первая бумажка, которая попадется, и будет с тем желанием, которое сбудется в Новом году.

Гадание по книге

Возьмите любую книгу (желательно -- художественное произведение оптимистического характера), прикоснитесь к ней левой ладонью и проговорите про себя волнующий вас вопрос. Загадайте страницу и номер строки снизу или сверху, откройте книгу и прочтите ответ.

Гадание на цепочке

Перед самым Новым годом (минут за 15) возьмите цепочку (желательно -- достаточно длинную) и присядьте за стол. В течение 10 минут растирайте цепочку в руках. Как только вы почувствуете, что начало выделяться тепло, положите цепочку в правый кулак и пять раз резко встряхните ее, а затем одним резким движением бросьте цепочку на стол.

Цепочка распластается на столе в виде фигуры, которая и подскажет вам будущие события.

Если она вытянулась в ровную линию, значит фортуна не обидит вас в 2017 году. Цепочка легла в виде змейки -- будьте осторожны, кто-то среди ваших самых близких друзей предает вас.

Круглая цепочка будет символизировать сложную ситуацию, из который вы в течение года будете искать выход, овал скажет о том, что кто-то испытывает к вам чувства, треугольник посулит сложности на работе, но удачу в любви, бантик – скорое замужество, а петля -- денежные траты.

Источник: therussiantimes.com