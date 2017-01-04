Максим Фадеев назвал новогодние "огоньки" погружением в ад (+ОПРОС) (3)

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Woman | 4 января 2017 года, 15:25

В этом году мало кто в России остался доволен качеством новогодних телешоу. Написал критическую заметку в своем Instagram и известный продюсер и композитор Максим Фадеев.

"Теленачальники, видимо, решили, что мир застыл в 1993 году, -- пишет в своей колонке Фадеев. - Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки. И все вместе это - просто погружение в АД! Сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос! Мне интересно, сколько просуществует ещё в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней. Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в "Бале у Сатаны"!

Источник: "Комсомольская правда"
Комментарии 3
Ъ 10 часов назад
Нафиг вообще смотреть телек в новогоднюю ночь,то же самое можно сказать и про "Иронию судьбы",сколько уже можно,лучше уж просто включить какой музыкальный канал с любой музыкой по вкусу,благо сейчас выбор большой.
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Дмитрий 12 часов назад
Я того же мнения..передачи были никакие!!вообще ничего интересного не было,единственная программа над которой я посмеялся это новогодний выпуск Импровизация!
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Лёлик 8 часов назад
С таким брюхом , как у Фадеева в телек не влезешь , хотя в детском Голосе он смотрелся отлично , просто постеснялся придти на шоу с молодой женой , но мужик то талантливый...
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