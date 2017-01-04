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В этом году мало кто в России остался доволен качеством новогодних телешоу. Написал критическую заметку в своем Instagram и известный продюсер и композитор Максим Фадеев.

"Теленачальники, видимо, решили, что мир застыл в 1993 году, -- пишет в своей колонке Фадеев. - Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки. И все вместе это - просто погружение в АД! Сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос! Мне интересно, сколько просуществует ещё в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней. Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в "Бале у Сатаны"!