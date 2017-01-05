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Считается, что отдых должен быть активным: нужно много путешествовать и проводить больше времени на свежем воздухе. Но вопреки подобной установке психологи утверждают: в том, чтобы проводить выходные, лежа на диване, нет ничего страшного.

По словам российского психолога Ирины Обуховой, поведение людей зачастую определяется давлением стереотипов. Вследствие этого многие делают не то, что им хочется на самом деле, а то, что от них ожидают.

По мнению специалиста, нужно уметь отделять свои желания от тех, которые навязаны обществом. Поэтому во время отпуска или в выходные можно позволить себе побыть самим собой, и если не хочется ничем заниматься, побездельничать.

Обухова отметила, что заставляя себя быть активным, в то время как на самом деле хочется пассивного отдыха, человек рискует своим психологическим состоянием.

Чтобы выходные или отпуск действительно помогли разгрузиться от стресса, не нужно строить планов, идущих вразрез с реальными потребностями, считает специалист.

"Когда человек постоянно себе говорит, что хочет после Нового года чем-то заняться, а его настоящее желание заключается в чем-то другом, то он не сможет заставить себя пойти заниматься в тренажерный зал, кататься на лыжах или на коньках", - отметила Обухова.

Естественно, все сказанное выше не означает, что отдых должен быть пассивным всегда, но и отказываться от "растительного" релакса тоже не стоит, иногда он просто необходим.