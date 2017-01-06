Woman |

Поздравляем всех православных с Рождеством, и абсолютно всем желаем не бояться морозов и приобщаться к зимним радостям – в "Снежном парке", на "Кепке Ушакова" и фестивале "День рождения Шерлока Холмса".

"Снежный парк и "Кепка Ушакова"

На территории Большой эстрады в Межапарке начинает работу парк аттракционов Rīgas Sniega parks, в котором с 6 января открыты каток и лыжная трасса, а с 7 января начинают работу три трассы катания на воздушных камерах.

В зависимости от числа посетителей и погодных условий, предложения Rīgas Sniega parks будут расти, и на территории эстрады появится пункт проката лыж и коньков, где посетители смогут найти для себя подходящую экипировку. А рядом с пунктом проката откроется кафе, в котором будет возможность купить горячие напитки и закуски.

Посетители со своим инвентарем смогут использовать каток и лыжную трассу бесплатно.

Парк работает в субботу и воскресенье с 11.00 до 21.00. Если есть желание заехать на территорию Межапарка на автомашине, то входной билет (въезд со стороны проспекта Виестура) будет стоить 2 евро.

Вся актуальная информация -- ТУТ.

Также в эти выходные на месте бывшей свалки на улице Деглава в Риге вновь откроется горка, которая в народе получила название "кепка Ушакова". Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

"Горка на улице Деглава на месте бывшей свалки, она же "кепка Ушакова" снова откроется в субботу. В субботу будет работать уже и трасса для беговых лыж. При этом я еще раз хочу напомнить – что-либо строить и благоустраивать на этой горке можно будет только через 4 года. Таковы ограничения, которые связаны с тем, что весь объект создан при европейском софинансировании. Эти ограничения также запрещают нам еще 4 года убирать забор", - написал Ушаков.

Он также призвал рижан и гостей столицы к осторожности.

"В течение этих 4 лет – это "дикая" горка. Как все те горки в лесах Риги и Латвии, с которых мы сами катались в детстве каждую зиму. "Дикая" горка значит, что надо быть внимательным. Мы сами в детстве переворачивались на санках, врезались друг в друга и разные объекты. А взрослые по возможности следили, чтобы все было безопасно. Дума со своей стороны обеспечит опять покрышки вдоль забора. Мы же обеспечим и людей, которые будут следить по возможности за порядком. В выходные дни в районе пункта проката инвентаря будет также дежурить медик", -- написал мэр.

Бесплатный концерт в честь православного Рождества

ГДЕ: дом культуры Ziemeļblāzma

КОГДА: 7 января в 19.00

Праздничную атмосферу концерта "Метель звуков Рождества" создаст оркестр Rīga под руководством дирижера Валдиса Бутанса, который исполнит известные произведения Чайковского, Лядова, Свиридова, короля венского вальса Штрауса и других композиторов. В концерте примет участие актриса Гуна Зариня, которая прочтет произведения Пушкина, Бунина и Лермонтова на русском языке.

Фестиваль "Путь рождественских елок"

Последний уик-энд, в рамках которого можно увидеть 35 разных объектов самой разной "внешности" -- от "Ёлки любви" до "Бриллиантовой". Место расположения ёлочек можно узнать ЗДЕСЬ.

Фестиваль "День рождения Шерлока Холмса"

ГДЕ: в Верманском парке и кинотеатре Splendid Palace

КОГДА: 8 января с 12.30

Праздник стартует в 12.30 у здания Национального Художественного музея. В 13.00 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены в Верманском парке, расположенной со стороны ул. Элизабетес. Здесь, на территории эстрады парка, состоится парад костюмов, в котором лучшие образы будут отмечены призами, а также будут всевозможные развлечения для взрослых и детей: создание снеговиков-холмсов, угощения от Бэрримора, флешмоб "Самое большое изображение Холмса с птичьего полета", тематические квесты и детективные игры, развлечения для юных сыщиков и другие события.

Вторая локация праздничного дня – "Cafe Film Noir" в кинотеатре "Splendid Palace". Здесь разместится ретро-фотосалон "Bertillon's Photoroom", в котором гостей не только сфотографируют, но и переоденут в костюмы Холмса и миссис Хадсон. А вечером состоится показ уникального немого фильма 1916 года "Шерлок Холмс" под аккомпанемент джазовой музыки.

Подробная программа фестиваля -- ТУТ.

Акция "Зимние ночи"

ГДЕ: Рижский зоопарк

КОГДА: 7 и 8 января

В рамках акции кассы Рижского зоопарка открыты до 19.00, в свою очередь, прогуляться по тропинкам зоосада и посмотреть на животных можно до 21.00. При покупке билетов с 16.00 до 19.00 посещение зоопарка стоит 2 евро. Для детей младше 4 лет и пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, вход бесплатный. Акция продлится до 29 января.

Спектакли Рижского русского театра им. М. Чехова и изменения в репертуаре

7 января в 19.00 театр представит спектакль по пьесе А. Островского "Не все коту масленица"

Из-за болезни артиста Бориса Щербакова гастрольный спектакль Театра Антона Чехова "Ничего не бойся, Барри!" переносится с 8 января на 3 февраля. Приобретенные билеты действительны. Их также можно сдать в установленном порядке до 17 января.

8 января в 19.00 в Большом зале можно будет увидеть спектакль "Любить", а в Малом зале в это же время -- спектакль "Зима" (вместо спектакля "Свидание хотя и состоялось, но…"). Приобретенные билеты действительны, неиспользованные можно сдать до 15 января)

Выставка "Фелицита Паулюка (1925–2014). Пастели и рисунки"

ГДЕ: Латвийский Национальный художественный музей (4-й этаж)

КОГДА: 7 и 8 января с 10.00 до 17.00

Фелицита Паулюка -- одна из самых талантливых художников-портретистов Латвии. На выставке представлены портреты известных деятелей культуры, акты, а также рисунки углём и сангиной. Экспозицию можно осмотреть до 5 марта.

Выставка "Рождество по-венгерски"

ГДЕ: Центр югендстиля

КОГДА: 7 и 8 января с 10.00 до 18.00

Один из самых волшебных рижских музеев уже который год знакомит с рождественскими традициями разных стран. В этом году посетители узнают, как отмечают Рожество и Новый год в Венгрии. Представлены игрушки начала 20 века из собрания коллекционера Марианны Карлочай, репродукции старинных открыток и фарфор знаменитого венгерского завода "Herend".

Выставка будет открыта до 15 января.

Выставка искусства Древнего Китая "Шелковый путь"

ГДЕ: Рижская биржа

КОГДА: 7 и 8 января с 10.00 до 18.00

Последние выходные, когда можно осмотреть первую в Латвии масшабную выставку древнекитайского искусства. Экспозиция включает около 100 предметов искусства разных периодов, начиная с Западной династии Чжоу и заканчивая династией Мин: керамические, бронзовые, нефритовые, золотые, лаковые и текстильные изделия.

Хоккейный матч

ГДЕ: Arēna Rīga

КОГДА: 7 января в 17.00

Рижское "Динамо" сразится со "СКА" из Санкт-Петербурга. Все будут болеть за своих.

Спектакль "Таланты и поклонники" на киноэкране

ГДЕ: Дом Москвы

КОГДА: 7 января в 18.00

"Дом Москвы" и телеканал "Культура" продолжают демонстрировать на большом экране лучшие постановки, входящие в золотой фонд русского театрального искусства в рамках фестиваля "Театральная Москва".

На этот раз зрители увидят спектакль "Таланты и поклонники" по пьесе А. Н. Островского в версии московского Театра им. В.Маяковского.

В ролях: Ирина Пегова, Михаил Филиппов, Светлана Немоляева, Даниил Спиваковский, Игорь Костолевский и др..

Концертное представление "Novecento"

ГДЕ: Малый зал "Дзинтари"

КОГДА: 7 января в 19.00

Представление, поставленное режиссером Дмитрием Петренко, основано на книге известного итальянского писателя и философа Алессандро Барикко "Novecento" ("Тысяча девятьсот").

В книге можно найти рассказ о судьбе необычного музыканта, который вырос на корабле и никогда с него не сходил на сушу. Музыкант играет на пианино так, как никто до него не делал этого. Люди со всего мира ищут возможность услышать этого гения фортепианной игры, но, чтобы послушать его игру, надо отправиться в путешествие через океан.

Роль музыканта-пианиста исполняет один из самых известных латвийских пианистов Вестардс Шимкус, а роль рассказчика в представлении на русском языке доверена актеру Рижского русского театра имени Михаила Чехова Максиму Буселу.

Рождественский концерт органной музыки

ГДЕ: Домский собор

КОГДА: 7 января в 19.00

Знаменитый итальянский органист из Вероны Паоло Баччанелла предложит вниманию слушателей рождественскую концертную программу, включающую немецкую и французскую органную музыку, а именно – произведения Баха, Вивальди, Франка, Шарля Мари Видора, Луи Лефебюра-Вели и других композиторов.

Концерт "Православные рождественские песнопения"

ГДЕ: Рижская церковь Лютера (Торнякалнская)

КОГДА: 8 января в 18.00

Рижский православный камерный хор "Благовест" под управлением Александра Брандавса исполнит произведения Рахманинова, Бортнянского, Зиновьева, Голованова, Пелециса и других композиторов.

Концерт Сергея Захарова

ГДЕ: Большая гильдия

КОГДА: 8 января в 19.30

Перенесенный с 18 декабря концерт "И вальс, и песня, и романс...".

Имя Сергея Захарова известно любителям лирической песни на протяжении 45 лет. Его песни вошли в золотой фонд советской эстрады. Время оказалось не властным над его удивительным голосом и силой его почти магического воздействия на слушателей. На концерте прозвучат романсы, арии из опер и оперетт, известные песни.

Премьера фильма "Викинг"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 6 января

Лента бьет рекорды в российском прокате, но параллельно зрители, недовольные тем, что в фильме много крови, насилия и эротических сцен, собирают подписи за запрет ее показа. Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. После смерти Святослава, объединителя Киевскoй Руси, страна осталась во власти трех его сыновей: братьев Ярополкa, Олега и младшeго братa-бастардa Владимира. Князя Ярополка обвиняют во внезапной смерти его брата Олега, и по закону за пролитую кровь мстить ему должен младший брат. Владимир отказывается от мести, и отступает на север, к Ледяному морю, где выживают только викинги. Но ненадолго...

В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв и др.

Премьера фильма "Призрачная красота"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 6 января

Драма с хорошими актерами. Оказавшись не в силах совладать с собой после семейной трагедии, успешный босс рекламного агентства отдаляется от реальности, друзей и работы. Балансируя на грани безумия, он пишет три письма, адресованных Любви, Времени и Смерти. Неожиданно написанные им письма находят своих адресатов – озабоченные душевным состоянием героя, его коллеги придумывают радикальный способ, как удивительным и очень человечным образом заставить его справиться с собственным горем.

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Кира Найтли и др.

Премьера фильма "День патриотов"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 6 января

В основе картины – трагические события Бостонского марафона 2013 года. Сразу же после прогремевших в Бостоне взрывов сержант полиции Томми Сондерс и команда силовиков приступают к поискам террористов, которых необходимо срочно обезвредить, прежде чем они нанесут новый удар. Охота на братьев Царнаевых вошла в историю как одна из самых сложных полицейских операций в мире.

В ролях: Мелисса Бенойст, Мишель Монахэн, Марк Уолберг, Дж.К. Симмонс и др.

Премьера фильма "Почему он?"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 6 января

Незатейливая комедия для отдыха о том, как глава семейства вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочери.

В ролях: Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз и др.

Фото: MixNews.lv, kinopoisk.ru, Facebook, пресс-фото