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Если верить американским экспертам, большинство полотенец наносит здоровью человека больше вреда, чем пользы.

"Суть в том, что влажные полотенца являются отличной питательной средой для бактерий, - рассказал профессор Тьерно, микробиолог и патолог Школы медицины при Университете Нью-Йорка. - Если от полотенца идет какой-то специфический запах, то он объясняется ростом микробов, а поэтому необходима срочная стирка. Крайне сложно сказать, какие именно бактерии на полотенцах являются опасными для здоровья, а какие нет. К счастью, большинство подобных микроорганизмов не представляют опасности для людей с нормально действующей иммунной системой. Однако для тех, кто привык делиться полотенцами со своими близкими, опасность выше. Дело в том, что в этом случае увеличивается риск столкнуться с не совсем привычными для своего организма микробами вроде бактерий Staphylococcus aureus, которые могут привести к появлению прыщей и даже инфекций".

Американские специалисты пришли к выводу, что полотенца нужно стирать после трех раз использования. И то, в том случае, если они после каждого раза хорошо высыхают. Если же вы бросили утром полотенце мокрым, и оно так и пролежало до вечера, дорога ему одна -- в стиральную машину.