Дизайнер создала шарфы в виде женской груди
Woman | 13 января 2017 года, 11:20
Дизайнер из США Бет Янда создала необычные шарфы в виде женской груди, и с успехом продает их в своем интернет-магазинчике boobsRus на портале Etsy.com.
Забавные аксессуары сшиты из мягкого флиса и наполнены для упругости форм и повышенной округлости полифилом, который используется для набивки мягких зверюшек.
Девушка призналась, что на создание шарфиков ее сподвиг "не слишком вдохновляющий" размер собственной груди.
Кроме шарфов для женщин и мужчин, в магазинчике есть и похожий аксессуар для домашних животных.
Стоят шарфики недорого - 28,89 евро.
Источник: novate.ru
Фото: etsy.com