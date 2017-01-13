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Дизайнер из США Бет Янда создала необычные шарфы в виде женской груди, и с успехом продает их в своем интернет-магазинчике boobsRus на портале Etsy.com.

Забавные аксессуары сшиты из мягкого флиса и наполнены для упругости форм и повышенной округлости полифилом, который используется для набивки мягких зверюшек.

Девушка призналась, что на создание шарфиков ее сподвиг "не слишком вдохновляющий" размер собственной груди.

Кроме шарфов для женщин и мужчин, в магазинчике есть и похожий аксессуар для домашних животных.

Стоят шарфики недорого - 28,89 евро.

Источник: novate.ru

Фото: etsy.com