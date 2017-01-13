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Лондонская фирма Naturist Cleaners проводит набор сотрудниц на необычную вакансию -- женщинам предлагают выполнять обычные обязанности по уборке частных домов полностью голыми за £45 (50 евро) в час.

Сервис по уборке голышом существует в Лондоне уже 2 года, теперь предприятие решило развернуть свою деятельность и за пределами британской столицы. Кстати, в анкете, которую можно заполнить на сайте для заказа уборки "в обнаженном стиле", в графе "страна" подставляется и Латвия.

Фото: naturistcleaners.co.uk

Голые уборщицы не имеют отношения к секс-услугам. Это сервис, который лондонская компания предлагает клиентам-нудистам, чтобы любители ходить нагишом чувствовали себя комфортно, даже когда к ним приходит персонал по уборке дома, сообщает The Sun.

Компания приглашает на работу женщин любого возраста и телосложения. По правилам сервиса, клиенты не имеют права прикасаться к уборщицам и вести фото- и видеосъемку во время исполнения ими своих обязанностей.

У компании Naturist Cleaners есть также вакансии одетых уборщиц. От них требуется только не обращать внимания на то, что сами хозяева дома будут без одежды. Однако в сравнении с голыми уборщицами одетые сотрудницы клининговой компании получают меньше.

Для клиентов услуги голой уборщицы обойдутся в £65 (72 евро) за первый час работы и £55 (61 евро) - за каждый последующий. На уборщиц в одежде цены ниже больше чем вдвое: £25 (28 евро) - за первый час, £20 (22 евро) - за каждый следующий.

Источник: worldinfor.ru