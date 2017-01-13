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Уик-энд будет снежным, но не сильно морозным – идеальная погода, чтобы сначала насладиться первым рижским "Фестивалем уличной еды", а потом "разогнать" съеденное на городских лыжных трассах.

Рижский фестиваль уличной еды (стрит-фуда)

ГДЕ: на улицах Калькю и Вальню

КОГДА: с 14.00 до 20.00

Первый фестиваль уличной еды в нашем городе посвящен включению Рижско-Гауйского региона в список европейских гастрономических регионов 2017 года. Он пройдет под девизом "Рассказ: зима". На фестивале повара лучших ресторанов Риги прямо на улице, на живом огне, приготовят собственные интерпретации блюд латвийской кухни из сезонных продуктов.

Лыжные трассы и "Снежный парк"

В воскресенье во всем мире отмечается Международный день снега, поэтому явно пришло время вспомнить про работающие в городе лыжные трассы.

В парке Узварас лыжная трасса покрыта как искусственным, так и натуральным снегом., поэтому кататься можно в любую погоду. Прокат лыж работает с 10.00 до 21.00.

Бикирниекская трасса по вечерам трасса освещена. Трасса длиной 4,7 км предназначена для бега на спортивных лыжах. Для скользящего или классического шага можно использовать более короткую дистанцию в 2,2 км.

На ул. Эйзейнштейна 2, возле финишной линии, работает прокат инвентаря. Там доступны размеры лыжных ботинок, начиная с 28-го, а также лыжи и другой спортивный инвентарь. Время работы проката: суббота – с 9.00 до 20.00, воскресенье – с 9.00 до 19.00.

Открылась лыжная трасса и возле Деглавской горки или "Кепки Ушакова" (ул. Лиелвардес, 141). Пункт проката инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Не забудьте также, что на территории Большой эстрады в Межапарке начал работу парк аттракционов Rīgas Sniega parks с катком, лыжной трассой и тремя трассами катания на воздушных камерах.

В субботу и воскресенье парк работает с 11.00 до 21.00. Если есть желание заехать на территорию Межапарка на автомашине, то входной билет (въезд со стороны проспекта Виестура) будет стоить 2 евро.

Подробности про рижские лыжные трассы можно узнать ТУТ, а про "Снежный парк" – ЗДЕСЬ.

Дни российского кино

ГДЕ: кинотеатр "K-Suns"

КОГДА: 14 и 15 января

14 января в 15.00 малышей ждет детский сеанс мультфильма "Фиксики".

В 16.30 покажут драму "Ивановы" режиссера Александра Кириенко. Брат и сестра, Петр и Ольга Ивановы, поглощены рутиной повседневной жизни. У Петра – семья, непослушные дети и нелюбимая работа, а у Ольги – роман с человеком, который ей совершенно не подходит. Неожиданно в скучные будни Ивановых врывается их отец, с которым они уже много лет не общались.

В главных ролях: Владимир Меньшов и Наталья Ткаченко.

15 января в 15.00 будет показана вторая часть мультфильма "Фиксики", а в 16.30 зрители увидят драму "Коллектор", главную и единственную роль в которой сыграл замечательный актер Константин Хабенский (на фото).

Акция "Зимние ночи"

ГДЕ: Рижский зоопарк

КОГДА: 14 и 15 января

В рамках акции кассы Рижского зоопарка открыты до 19.00, в свою очередь, прогуляться по тропинкам зоосада и посмотреть на животных можно до 21.00. При покупке билетов с 16.00 до 19.00 посещение зоопарка стоит 2 евро. Для детей младше 4 лет и пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, вход бесплатный. Акция продлится до 29 января.

Кстати, не забудьте взглянуть на недавно родившегося маленького тамандуа -- представитель одного из видов утконосов появился на свет в Рижском зоо впервые!

Выставка-ярмарка "Рождественский вернисаж"

ГДЕ: галерея GEMMI (ул. Вальню, 4)

КОГДА: 14 и 15 декабря с 11.00 до 19.00

Последний уик-энд работы выставки, на которой 8 ее участников представили почти полторы сотни своих изделий – украшения, сувениры, плюшевых медведей и т.д. Главным же событием выставки стала экспозиция авторских работ от Владлены — "повелительницы кукол" из Прейли.

Выставка "Тайная жизнь рекламы"

ГДЕ: Латвийская Национальная библиотека (6-й этаж)

КОГДА: 14 и 15 января с 10.00 до 17.00

Выставка посвящена рекламе межвоенного периода и состоит из нескольких сотен образцов рекламы разного вида. Вход бесплатный.

Выставка "Фелицита Паулюка (1925–2014). Пастели и рисунки"

ГДЕ: Латвийский Национальный художественный музей (4-й этаж)

КОГДА: 14 и 15 января с 10.00 до 17.00

Фелицита Паулюка -- одна из самых талантливых художников-портретистов Латвии. На выставке представлены портреты известных деятелей культуры, акты, а также рисунки углём и сангиной. Экспозицию можно осмотреть до 5 марта.

Персональная выставка Юриса Димитерса "Тайники за занавесом"

ГДЕ: Латвийский Национальный художественный музей

КОГДА: 14 и 15 ноября с 10.00 до 17.00

В масштабной экспозиции, состоящей из более чем 350 работ, представлены плакаты, сюрреалистические рисунки, картины 1960-1970 годов, фотографии и инсталляции одного из самых необычных латвийских художников.

Встреча с автором книги "Рассказы ильгюциемского пацана" Юлием Круминьшем

ГДЕ: книжное кафе "Polaris" (Domina Shopping)

КОГДА: 14 января в 16.00

Мемуары известного латвийского предпринимателя и постоянного фигуранта списка миллионеров Юлия Круминьша вышли на латышском языке в конце прошлого года и вызвали большой ажиотаж. В первую очередь, потому, что Круминьш честно рассказал о самом непростом для Латвии периоде – конце прошлого века. Автор книги заявил, что слишком стар, чтобы чего-то стыдиться или бояться, поэтому его книга представляет огромный интерес для тех, кто хочет узнать что-то про "лихие 90-е" в нашей стране.

На презентации можно будет задать вопросы автору, приобрести книгу и получить автограф.

Спектакль "Серебряный век" на киноэкране

ГДЕ: Дом Москвы

КОГДА: 14 января в 18.00

"Дом Москвы" и телеканал "Культура" продолжают демонстрировать на большом экране лучшие постановки, входящие в золотой фонд русского театрального искусства в рамках фестиваля "Театральная Москва".

На этот раз зрители увидят спектакль "Серебряный век" Московского театра им. Моссовета.

Зрители станут очевидцами далеко не простой жизни большой коммунальной квартиры на фоне послевоенной Москвы. В этой квартире, мучаясь и страдая, пытаются сохранить человеческое достоинство герои пьесы Михаила Рощина.

В ролях: Ольга Остроумова, Георгий Тараторкин, Андрей Смирнов, Антон Аносов, Ольга Кабо, Анна Гарнова, Валерий Яременко.

Балет "Жизель"

ГДЕ: Латвийская Национальная опера

КОГДА: 14 января в 19.00

Возможность посмотреть классический балет в ЛНО предоставляется не так уж часто, поэтому поспешите -- билетов осталось мало. Постановщик спектакля -- Айвар Лейманис. Партию Жизель исполнит Маргарита Демьянок-Скутельска, принца Альберта -- Сергей Нейкшин.

Концерт цыганского ансамбля "ИЛО"

ГДЕ: Дом конгрессов

КОГДА: 14 января в 19.00

Зрителей ждет встреча с артистами, хорошо знакомыми по фильмам "Очи черные", "Загадочный наследник", "Табор уходит в небо".

Премьера фильма "2+1"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon

КОГДА: с 13 января

Жизнь безответственного бабника Самуиля меняется кардинальным образом. Одна из его многочисленных подружек Кристин, появившись внезапно, вручает Самуилю младенца и заявляет ему, что это - его дочь. После чего она тут же сбегает в Лондон. Новоиспеченный отец, едва оправившись от шока, летит вместе с малышкой в Англию в надежде отыскать Кристин. Но поскольку поиски заканчиваются ничем, Самуилю остается лишь свыкнуться с ролью отца-одиночки.

В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс и др.

Премьера фильма "Манчестер у моря"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon, Splendid Palace

КОГДА: с 13 января

Ленивый и безответственный сантехник Джо после внезапной смерти брата назначен опекуном своего племянника-подростка. Возвращение в родной город дает новый ход трагедии, сокрытой в его прошлом.

В ролях: Кейси Аффлек, Бен О’Брайэн, Кайл Чандлер, Ричард Донелли и др.

Премьера фильма "Пазманский дьявол"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon, Multikino

КОГДА: с 13 января

Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Его называли Пазманским дьяволом. Карьера боксера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил любой ценой вернуться на ринг.

В ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс и др.

Премьера фильма "БайБайМэн"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon, Multikino

КОГДА: с 13 января

Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу "БайБайМэн". Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

В ролях: Дуглас Смит, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Даг Джонс и др.

Фото: MixNews.lv, kinopoisk.ru, rigaslepo.lv, Facebook, пресс-фото