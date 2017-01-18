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В деле просвещения населения все средства хороши. Возможно, именно поэтому МЧС России запустило образовательный проект, в котором спасаться от пожаров и наводнений учат не преподаватели, а настоящие фотомодели.

На сайте проекта "ОБЖ от Патриоток" (ОБЖ -- это предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", который преподают в российских школах) сейчас пять видеороликов. В них привлекательные девушки мило и непринужденно рассказывают о том, как вести себя при пожаре и наводнении, не потеряться в лесу, безопасно отдыхать на природе или спасать тонущего человека.

Например, при пожаре, они рекомендуют вызвать спасателей и предупредить соседей, а не писать об этом друзьям в Facebook.

На верхнем снимке -- одна из участниц проекта Леля Иванова. Фото: Instagram

Источник: maximonline.ru