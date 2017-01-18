МЧС России запустило видеопроект с сексуальными красавицами (1)

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Woman | 18 января 2017 года, 18:35

В деле просвещения населения все средства хороши. Возможно, именно поэтому МЧС России запустило образовательный проект, в котором спасаться от пожаров и наводнений учат не преподаватели, а настоящие фотомодели.

На сайте проекта "ОБЖ от Патриоток" (ОБЖ -- это предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", который преподают в российских школах) сейчас пять видеороликов. В них привлекательные девушки мило и непринужденно рассказывают о том, как вести себя при пожаре и наводнении, не потеряться в лесу, безопасно отдыхать на природе или спасать тонущего человека.

Например, при пожаре, они рекомендуют вызвать спасателей и предупредить соседей, а не писать об этом друзьям в Facebook.

На верхнем снимке -- одна из участниц проекта Леля Иванова. Фото: Instagram

Источник: maximonline.ru

Комментарии 1
Оксана Сан25 минут назад
Полуголые титьки, бесконечные ноги и силиконовые губы у просветительниц по ОБЖ -- для подростка это самое то! Для, разумеется, реализации либидо, не вставая с дивана. ;) Но что делать с дикцией этих девиц? Каша во рту и абсолютно неуместная жестикуляция явно не способствуют пониманию основ безопасной жизнедеятельности. А словесный профузный понос просветительниц может вызвать у просвещаемых рвотный рефлекс...
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