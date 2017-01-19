Британка на год отказалась от лишних трат и сэкономила 23 000 долларов (+ОПРОС) (3)
Британский финансовый журналист Мишель Макгак решила на год отказаться от лишних трат, и это у нее получилось.
Мишель оплачивала квартиру, счета за ипотеку, мобильный и интернет, делала небольшие взносы в благотворительный фонд, но ничего лишнего не покупала. На еду и гигиенические мелочи вроде мыла и зубной пасты женщина определила четкую сумму в 35 долларов в неделю (32 евро) на себя и мужа. Общие траты семьи в месяц в итоге не превышали 2 000 долларов (1851 евро).
Вместо машины Мишель стала ездить на велосипеде и полностью отказалась от развлечений -- походов в кино, театр или бар.
В итоге столь суровый эксперимент, в который, кстати, муж девушки не верил, позволил паре сэкономить 23 000 долларов (21 296 евро), которые помогли семье быстрее погасить кредит за жилье.
Мишель гордится своими протертыми до дыр за год джинсами и считает, что теперь точно имеет право давать финансовые рекомендации.
Фото: Twitter
Ну-ка, научи!
Засуньте такие новости себе обратно туда откуда они вывалились!
Это смешно, вы еще беженцам посоветуйте эту британскую пару, им нужнее ))