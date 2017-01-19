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Британский финансовый журналист Мишель Макгак решила на год отказаться от лишних трат, и это у нее получилось.

Мишель оплачивала квартиру, счета за ипотеку, мобильный и интернет, делала небольшие взносы в благотворительный фонд, но ничего лишнего не покупала. На еду и гигиенические мелочи вроде мыла и зубной пасты женщина определила четкую сумму в 35 долларов в неделю (32 евро) на себя и мужа. Общие траты семьи в месяц в итоге не превышали 2 000 долларов (1851 евро).

Вместо машины Мишель стала ездить на велосипеде и полностью отказалась от развлечений -- походов в кино, театр или бар.

В итоге столь суровый эксперимент, в который, кстати, муж девушки не верил, позволил паре сэкономить 23 000 долларов (21 296 евро), которые помогли семье быстрее погасить кредит за жилье.

Мишель гордится своими протертыми до дыр за год джинсами и считает, что теперь точно имеет право давать финансовые рекомендации.

Фото: Twitter