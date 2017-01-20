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Погода в уик-энд нас ждет на твердую четверочку – плюс 2 и без осадков. В субботу всех приглашают на "Зимний фестиваль", где есть искусственный снег, а в воскресенье – концерт и балет, на которые можно отправиться с детьми.

"Зимний фестиваль"

ГДЕ: парк Узварас

КОГДА: 21 января с 11.00

В Центре спорта и активного отдыха будут работать различные аттракционы, где любой желающий сможет проверить свою ловкость в зимних развлечениях, или же просто покататься на лыжах или надувных камерах. Также под руководством опытных специалистов гости фестиваля смогут пострелять из пневматического оружия по целям, как в настоящем биатлоне, а те, кто замерзнут, смогут пойти в Латвийский олимпийский клуб и принять участие в творческих мастерских латвийских олимпийцев. В 15.00 начнутся соревнования "Лыжные гонки на кубок Риги".

Фестиваль организует Рижская дума, вход -- бесплатный.

Выставка "Бал роботов"

ГДЕ: Elkor Plaza

КОГДА: 21 и 22 января с 10.00 до 20.00

Выставка робототехники с участием 20 роботов, созданных в 12 странах мира. Посетители смогут увидеть робота из дерева в форме птичьей клетки, робот Микеланджело покажет умение рисовать пейзажи на бумаге, дереве и стекле, а Социоробот продемонстрирует способность выражать эмоции.

Концерт "Высоцкий с нами"

ГДЕ: Дом Рижской еврейской общины

КОГДА: 21 января в 16.00

В программе — наиболее популярные песни Владимира Высоцкого в исполнении латвийских бардов Сергея Буданова, Юрия Тихомирова, Сергея и Леонида Степаненко.

Мероприятие "Вино при дворе в 15-17 веке"

ГДЕ: Музей Баусского замка

КОГДА: 21 января в 16.00

Посетители мероприятия узнают интересные факты о винной культуре средних веков, а затем смогут продегустировать вино от "Dūmiņu vīna darītava" и закуски от замкового кафе.

Танцевальное представление "За мгновение до..."

ГДЕ: холл на Кипсале

КОГДА: 21 января в 17.00

Спектакль демонстрирует жизнь танцевального коллектива "Тейксма" -- и ту, что обычно видят зрители, и ту, которая от них скрыта.

Концерт Евгения Дятлова и ансамбля "АКАДЭМ-КВИНТЕТ"

ГДЕ: Дом конгрессов

КОГДА: 21 января в 19.00

Замечательный актер, участник телешоу "Две звезды" и "Точь-в-точь" порадует зрителей песнями, большинство из которых точно будут про любовь.

Вечеринка в стиле Cubano

ГДЕ: Cydonia Gastropub

КОГДА: 21 января с 21.00

Формат вечеринки: 60% музыки в стиле Cubano, 40% -- Bachata/Kizomba. За музыку ответит DJ AGUA.

Концерт-лекция "Русский альбом"

ГДЕ: Зал Зиедониса в Латвийской Национальной библиотеке

КОГДА: 22 январоя в 12.00

Зрители - школьники и их родители, на лекциях-концертах цикла "Новая филармония" знакомятся с величайшими эпохами в истории музыки, узнают тайны и легенды о музыкантах, музыкальных инструментах, произведениях.

В концерте участвуют: Илона Багеле (меццо-сопрано), Инна Давыдова (фортепиано), Светлана Окунь (скрипка) и др. В программе – Глинка, Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Стравинский.

"Детские чтения"

ГДЕ: книжное кафе Polaris

КОГДА: 22 января с 16.00 до 17.00

В этот раз детей младшего школьного возраста приглашают послушать веселую повесть "Самсон и Роберто. Неожиданное наследство" популярного норвежского писателя Ингвара Амбьернсена.

Балет Большого театра "Спящая красавица" на киноэкране

ГДЕ: Kino Citadele

КОГДА: 22 января в 17.00

Один из самых красивых балетов в мире в постановке Юрия Григоровича на основе хореографии великого Мариуса Петипа.

Концерт Елены Ваенги

ГДЕ: Arēna Rīga

КОГДА: 22 января в 19.00

В программе концерта — баллады, романсы, песни на стихи классиков и авторские композиции. В Риге с Ваенгой на сцену выйдут и музыканты. С собой певица возит целый оркестр. Есть гитаристы, басисты, духовые, клавиши, барабаны и аккордеон.

Премьера фильма "Закон ночи"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon, Multikino

КОГДА: с 20 января

Очередной фильм актера Бена Аффлека, из которого получился очень даже неплохой режиссер. Бостон, 1926 год. Сухой закон добился абсолютно противоположного – коррупция и бутлегерство процветают, подпольная жизнь бьет ключом, начался золотой век гангстеров. Младший сын бостонского инспектора полиции Джо Кафлин, несмотря на приличное воспитание, давно уже встал на кривую дорожку. Он прекратил заниматься мелким разбоем и теперь прибился к самой опасной преступной группировке, наслаждаясь жизнью вне закона. Но все же за такое существование Джо придется заплатить высокую цену.

В ролях: Бен Аффлек, Зои Салдана, Сиенна Миллер, Эль Фаннинг и др.

Премьера фильма "Сплит"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon, Multikino

КОГДА: с 20 января

Кевин, человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девочек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина — Чудовище — материализуется.

В ролях: Джеймс Макэвой, Себастьян Арселус, Бетти Бакли и др.

Премьера фильма "Три икса: Мировое господство"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon, Multikino

КОГДА: с 20 января

Третья часть франшизы "Три икса". Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — "Ящик Пандоры". Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Руби Роуз, Нина Добрев и др.

Премьера мультфильма "Балерина"

ГДЕ: Kino Citadele, Cinamon, Multikino

КОГДА: с 20 января

Париж, 1884 год. Сирота Фелисия мечтает лишь об одном - стать балериной. Вместе с приятелем Виктором, который грезит о карьере изобретателя, они решают убежать из сельского приюта и отправиться в столицу Франции. В Париже Фелисии предстоит прежде всего побороть саму себя, чтобы осуществить свою несбыточную мечту и стать прима-балериной парижской Оперы.

Фото: MixNews.lv, kinopoisk.ru, riga.lv, Facebook, пресс-фото