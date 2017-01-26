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Британские исследователи обнаружили прямую связь между временем отхода ко сну человека и его уровнем интеллекта. Предполагается, что эта связь имеет эволюционные корни.

Исследование под названием "Почему "совы" являются более умными" показало, что предпочитающие ложиться и вставать поздно люди отличаются более развитым интеллектом. Выяснилось, что даже дети, которая стремились лечь спать как можно позже, впоследствии становились более умными взрослыми. Результаты этого исследования базируются на концепции о том, что интеллектуально развитые люди значительно чаще адаптируются к эволюционным изменениям в жизни человека, одним из которых является привычка поздно ложиться спать.

Наши далекие предки традиционно ложились спать и вставали по солнцу, и изменения этой привычки произошли исключительно под воздействием современной жизни. Впрочем, интеллект не является единственным преимуществом "сов". Другое исследование также показало, что подобные люди значительно чаще бывают и более богатыми. Эксперты Университета Мадрида в ходе наблюдений с участием 1 000 подростков обнаружили, что предпочитающие поздно ложится спать молодые люди демонстрировали разновидности интеллекта, которые чаще всего бывают востребованными на престижных работах, предусматривающих более высокие заработки.