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Сон запускает и ускоряет процессы восстановления организма. Этим принципом руководствовался и бренд Under Armour, создавший самую "продвинутую" пижаму в мире: она буквально "отстраивает" тело человека, пока он спит.

"Умная" пижама восстанавливает мышцы, циркуляцию крови и даже клеточный метаболизм. Секрет – в использовании одного из видов инфракрасного излучения дальнего диапазона (Far-Infrared, он же FIR). Мягкая ткань с элементами биокерамики поглощает естественное тепло тела и отражает его "тепловое излучение" обратно, благотворно влияя на кожу и мышцы.

В результате естественные процессы восстановления тела проходят куда быстрее и интенсивнее, а любой сон становится здоровым. Эффект от пижамы должны оценить профессиональные спортсмены и любители, а также поклонники активного образа жизни.

Цена пижамы составляет около 200 долларов (184 евро).

Источник: novate.ru

Фото: underarmour.com