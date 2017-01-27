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Погоду на уик-энд обещают относительно теплую, поэтому самые смелые могут оправиться в Сигулду на гастрономический праздник. Остальных ждут выставки, концерты и встреча Нового года по Восточному календарю.

Гастрономический праздник "Ziemas garšu svinēšana"

ГДЕ: Сигулдский замок

КОГДА: 28 января с 12.00 до 16.00

Посетителям праздника предложат приготовленное на открытом огне угощение шеф-повара заведений "Valmiermuižas vēstniecība Rīgā", "Ostas Skati", "Kungu Rija", "Garšas Frekvence", а также ресторанов Бириньского замка и Малпилсской усадьбы. За музыку ответят группы "Auļi" и "Iļģi".

Выставка "Roundabout Baltic"

ГДЕ: Музей декоративного искусства и дизайна

КОГДА: 28 и 29 января с 11.00 до 17.00

Выставка, знакомящая с современным дизайном восьми стран Балтийского региона, – Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции.

Выставка будет работать до 26 февраля.

Выставка "Импровизация"

ГДЕ: Музей (центр) югендстиля

КОГДА: 28 и 29 января с 10.00 до 18.00

На выставке представлены вдохновленные ар деко работы из фарфора Жении Логиновой и Анатолия Бородкина, а также пейзажи улицы Альберта работы Бородкина.

Выставку можно посмотреть до 5 марта.

Спектакль "Кошки — мышки" на киноэкране

ГДЕ: Дом Москвы

КОГДА: 28 января в 18.00

"Дом Москвы" и телеканал "Культура" продолжают демонстрировать на большом экране лучшие постановки, входящие в золотой фонд русского театрального искусства.

На этот раз на большом экране — спектакль "Кошки — мышки" по пьесе Иштвана Эркеня (Большой драматический театр им. Г. А.Товстоногова).

Главные героини -- две немолодые и очень одинокие женщины, две сестры, Гизе и Эржбет. Много лет назад Эржбет осталась в Венгрии, в то время как старшая Гизе предпочла строить новую жизнь в благополучной Германии. Но не нашла там ни любви, ни счастья и не спаслась от одиночества. Младшая же сестра, Эржбет, никогда не падает духом. Более того, она постоянно ведет опасную игру с судьбой, ка бы доказывая, что любой человек в состоянии отказаться от расчетливой и размеренной жизни. Эржбет никогда не отчаивается и дает и старшей сестре совет проснуться от "зимней спячки".

В главных ролях: Зинаида Шарко, Людмила Макарова, Ирина Комарова, Татьяна Бедова и др.

Концерт оркестра Sinfonietta Rīga

ГДЕ: Большая гильдия

КОГДА: 28 января в 19.00

В программе: Пер Хенрик Нурдгрен (Rock Score для 19 струнных инструментов op. 100), Вольфганг Амадей Моцарт (Концерт для фортепиано с оркестром Ля мажор К. 488), Онуте Нарбутайте (Was there a butterfly?) и Вольфганг Амадей Моцарт (Симфония Ре мажор К. 385 - "Хаффнер-симфония").

"Шендерович живьем"

ГДЕ: Дом конгрессов

КОГДА: 28 января в 19.00

С программой "Новое и лучшее из старого…" в Риге выступит талантливый публицист, писатель, радио- и телеведущий Виктор Шендерович.

Концерт группы "Пропаганда"

ГДЕ: Studio69

КОГДА: 28 января в 23.59

Радио MIX FM 102, 7 представляет хитмейкеров с 2001 года – группу "Пропаганда", исполнителя таких известных композиций как "Мелом", "Яй-я", "Супер-детка" и др. Также прозвучат лучшие хиты 80-х, 90-х и нулевых от Edgar Storm.

Балет "Щелкунчик"

ГДЕ: Латвийская Национальная опера

КОГДА: 29 января в 12.00 и 19.00

На билеты на один из самых популярных балетов в мире чуть-чуть спал праздничный ажиотаж, поэтому самое время насладиться. Сценограф и художник по костюмам – всем хорошо известный Александр Васильев.

Концерт Юрия Савкина и Ларисы Царьковой

ГДЕ: церковь Св. Павла (ул. Деглава, 1)

КОГДА: 29 января в 14.00

В исполнении Юрия Савкина (скрипка) и Ларисы Царьковой (орган) прозвучат произведения Прокофьева, Тартини, Франка и других композиторов. Перед концертом -- вступительное слово на русском языке. Вход за пожертвования.

Концерт Мишеля Леграна "Legrand Jazz"

ГДЕ: Большая гильдия

КОГДА: 29 января в 19.00

Помимо прочего, маэстро известен как автор саундтреков к более чем 200 фильмам, в том числе -- к таким всемирно известным как "Шербурские зонтики"(1964) и "Афера Томаса Крауна"(1999).

В программе концерта -- как новые, так и хорошо известные мелодии из кинофильмов в джазовых вариациях. В Риге Легран выступит в составе джазового трио вместе с Франсуа Лезо (контрабас) и Пьером Бусаже (ударные).

Спектакль "Ежик в тумане"

ГДЕ: Дом Москвы

КОГДА: 29 января в 18.00

Музыкальная постановка, в которой остроумные диалоги органично сочетаются с яркими, мелодичными песнями, с участием знаменитых латышских актеров Мартиньша Вилсонса, Ивара Калниньша и Арниса Лицитиса.

Марафон остросюжетных фильмов

ГДЕ: Multikino

КОГДА: 28 января в 21.00

Зрителям на протяжении одной ночи предлагают посмотреть 3 фильма в одном зале: "Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа", "Обитель зла: Последняя глава" и "Закон ночи".

Премьера фильма "Золото"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 27 января

Эпический рассказ о стремлении человека осуществить "американскую мечту" - отыскать золотую жилу. Кенни Уэллс убежден, что это возможно. Вместе с таким же увлеченным геологом Кенни отправляется в незабываемое путешествие в девственные индонезийские джунгли, чтобы отыскать там золото. Сделать это оказывается трудно, но куда труднее будет оставить добытое золото себе – особенно если на тебя наседают воротилы с Уолл-Стрит.

В ролях: Мэттью Макконахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл и др.

Премьера фильма "Обитель зла: Последняя глава"

ГДЕ: Kino Citadele, Multikino, Cinamon

КОГДА: с 27 января

Финальный фильм популярной серии, основанной на не менее популярной видеоигре "Обитель зла". Элис – единственная, кто выжил в, казалось бы, последней схватке против зомби в предыдущей серии. Но все же ей предстоит вернуться туда, где начинался весь этот кошмар, – в Раккун-сити. Ведь именно там зловещая корпорация "Амбрелла" собирает остатки своих демонических сил, чтобы нанести сокрушительный удар по выжившим в огне Судного дня.

В ролях: Милла Йовович, Иэн Глен, Эли Лартер и др.

Фильм "Служанка"

ГДЕ: Splendid Palace

Южнокорейский эротический триллер режиссёра Пак Чхан Ука. Европейская премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году.

30-е годы прошлого столетия. Корея, оккупированная японцами. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Соке поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. План у афериста следующий. В огромном поместье, не общаясь с внешним миром, живет богатая японка Хидеко. Однако ее дядя, контролирующий каждый шаг девушки, изредка устраивает приемы для местных аристократов. Граф рассчитывает очаровать Хидеко, сбежать с ней в Японию, жениться, объявить ее сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть всем богатством. А Соке должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидеко. Что она и делает. Но внезапно идеальный замысел Графа оказывается под угрозой.

Фото: Mixnews, Facebook, пресс-фото