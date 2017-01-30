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Оказывается, нудистам больше нравится собственное тело и жизнь в целом, чем тем, кто не является сторонниками культа обнаженного тела. Данный факт в ходе опроса выяснили ученые из Голдсмитского колледжа в Лондоне. При этом, чем дольше и чаще участники опроса практиковали нудизм, тем счастливее они были.

Ученые также посетили два мероприятия натуристов в Великобритании и дважды опросили их на предмет ощущений -- до обнажения и после.

На обоих мероприятиях самооценка и уровень удовлетворенности жизнью и своим телом у людей повысились после того, как они провели некоторое время обнаженными. Исследователи считают, что, судя по всему, нагота положительно влияет на психическое здоровье человека.

Напомним, что недавно лондонская компания стала предлагать клиентам-нудистам услуги обнаженных уборщиц. Воспользоваться предложением могут и жители Латвии.

Источник: meddaily.com