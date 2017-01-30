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Компания Funko, которая занимается изготовлением коллекционных виниловых кукол и экшн-фигурок, официально объявила о запуске линии "Твин Пикс".

Как сообщил сайт Bloody Disgusting, среди кукол будут самые популярные персонажи сериала: агент Дейл Купер, Одри Хорн, Боб, Лиланд Палмер, Дама с поленом и даже мертвая Лора Палмер.

В продаже коллекция появится в ближайшее время.

Напомним, премьера нового, третьего, сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая. В день премьеры зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона, после чего на сайте телеканала опубликуют третью и четвертую серии. Всего отснято 18 новых серий.

"Твин Пикс" - американский драматический телесериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Премьера сериала состоялась в 1990 году.