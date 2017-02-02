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Портал life.ru со ссылкой на информацию от источника со съемочной площадки проекта опубликовал имена наставников четвёртого сезона шоу "Голос. Дети".

Ими станут певица Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан. Единственным наставником, оставшимся с прошлого сезона шоу, является Билан, тогда как певицу Пелагею и Леонида Агутина заменили новые лица. На Первом канале новый сезон проекта стартует в феврале этого года.

Отметим, что если данная информация правдива, то Билан изменил своему желанию покинуть шоу.

Напомним, в октябре прошлого года певец сделал заявление. "Это, наверное, будет мой крайний поход туда, – сказал Билан про "Голос" в интервью порталу daily.afisha.ru. – Мне понятны все законы этого жанра. Можно, конечно, это привязать и к рекламе, и к финансам. Да, нахождение в проекте очень позитивно влияет на какие-то цифры, приглашения. Но для меня, честное слово, это не отправная точка".

Исполнитель тогда заверил, что даже обещаниями денег переубедить его не получится: "Если я чувствую, что это предел, то никакие деньги не спасут. Метафорически выражаясь, конечно. Поэтому это крайний мой заплыв. Решение принято".

Впрочем, фактически сразу после интервью продюсер певца Яна Рудковская сказала, что его неправильно поняли.

Фото: скриншот YouTube