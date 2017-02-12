Сеть завоевывает видео порноактрисы, разрывающей блузку грудью (3)

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Woman | 12 февраля 2017 года, 12:01

В интернете набирает популярность ролик, на котором девушка - расстегивает блузку исключительно при помощи бюста, пишет мужской журнал MAXIM.

Зовут девушку Саманта Ли (или SexyLovelySam), она уроженка Санкт-Петербурга и работает в сфере порноиндустрии. Как заверила девушка на своей странице в социальной сети Facebook, она не делала никаких пластических операций по увеличению груди.

"Никакого силикона. Никакого фотошопа. Никакой пластической хирургии. Все абсолютно естественно!", - написала девушка.

Комментарии 3
Nikita Valushkin2 часа назад
Вымя, а не грудь
1
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Крик1 час назад
Если людям стали нравяться опухоли, сверните в сторону от их деликатесов.
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Мда1 час назад
Живёт она в Елгаве. Адекватная девчёнка.
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