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В интернете набирает популярность ролик, на котором девушка - расстегивает блузку исключительно при помощи бюста, пишет мужской журнал MAXIM.

Зовут девушку Саманта Ли (или SexyLovelySam), она уроженка Санкт-Петербурга и работает в сфере порноиндустрии. Как заверила девушка на своей странице в социальной сети Facebook, она не делала никаких пластических операций по увеличению груди.

"Никакого силикона. Никакого фотошопа. Никакой пластической хирургии. Все абсолютно естественно!", - написала девушка.