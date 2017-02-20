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Внимание всем отважным пользователям Instagram! Обратите внимание на новый тренд «underboob». Появился он впервые на показах сезона весна-лето 2017, но набирает силу именно сейчас. It-girls Белла Хадид, Дженнифер Лопес, Эмили Ратажковски уже выставили в свой Instagram сексуальные фото.

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 11, 2016 at 7:41pm PST

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 3, 2017 at 11:26am PST

A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Mar 17, 2016 at 1:23pm PDT

Блогеры подхватили идею и сейчас тренд примеряют на себя самые смелые, выставляя свои снимки с хештегом #underboob. Для эффектного лука достаточно подрезать топ, чтобы было видно половину груди или придерживать ее руками. Готовы ли вы на подобную фотосессию?

A post shared by @e_and_p_show on Feb 18, 2017 at 8:47am PST

A post shared by Nati (@nati__elli) on Feb 17, 2017 at 7:31am PST

A post shared by Natasha Michelle Barnard (@_itstashiebaby_) on Feb 20, 2017 at 1:36am PST

A post shared by @bb.publications on Feb 19, 2017 at 12:43pm PST

A post shared by EN (@en_being_en) on Feb 18, 2017 at 4:13pm PST

По материалам: COSMOPOLITAN