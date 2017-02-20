Новый горячий тренд «underboob»

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Woman | 20 февраля 2017 года, 17:22

Внимание всем отважным пользователям Instagram! Обратите внимание на новый тренд «underboob». Появился он впервые на показах сезона весна-лето 2017, но набирает силу именно сейчас. It-girls Белла Хадид, Дженнифер Лопес, Эмили Ратажковски уже выставили в свой Instagram сексуальные фото.

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Блогеры подхватили идею и сейчас тренд примеряют на себя самые смелые, выставляя свои снимки с хештегом #underboob. Для эффектного лука достаточно подрезать топ, чтобы было видно половину груди или придерживать ее руками. Готовы ли вы на подобную фотосессию?

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По материалам: COSMOPOLITAN

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