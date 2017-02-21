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Британские ученые из Оксфордского университета установили, что мужская дружба несколько отличается от женской.

В ходе эксперимента ученые попросили юношей и девушек составить список своих друзей и отдать его на хранение специалистам. Затем через девять месяцев, после окончания вуза, респонденты составили список вновь.

В итоге было установлено, что мужская дружба отличается от женской.

После окончания вуза у обоих полов остается приблизительно одинаковое количество друзей. Но мужчины при этом не понимают, как можно дружить на расстоянии. Им требуется регулярно собираться вместе в баре или на спортивной игре.

При этом девушки могут дружить, не видя друг друга. Им хватает общения по телефону или в соцсетях.

Источник: SundayNews