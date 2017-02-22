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В этой статье мы не будем делить неверных на мужчин и женщин, а просто составим рейтинг изменников по знакам зодиака. Хочешь узнать, кто на первом месте?

12 место — Скорпион

Внезапно! Гиперсексуальный дьявольски привлекательный и харизматичный Скорпион которому все готовы отдаться с первого взгляда — самый верный знак. Правда не факт что все готовы принимать такую верность. Скорпион не изменяет не потомучто он такой благородный а потому что не видит смысла искать новую жертву пока старая еще трепыхается.

11 место — Козерог

Козерог не изменяет потому что не понимает какой смысл рисковать всем что нажито непосильным трудом и прикладывать кучу усилий чтобы в итоге получить секс? У него же и так есть секс. «Где логика?» — спрашивает нас Козерог. Нет логики. ДаКозерог правда совмещает в одном предложении слова секс» и «логика», и нигде ему не жмет.

10 место — Телец

Тельцу стремно. У него все так хорошо и стабильно дом полная чаша дача по выходным котик и пироги в духовке — и все это потерять из-за какой-то интрижки? Да ну ее к черту! Потом опять же заново жениться — начинай с начала всю эту тягомотину? Нет уж.

9 место — Водолей

Если Водолея что-то не устраивает — Водолей разводится. Потому что изменять неблагородно негигиенично и вообще фу. Опять же Водолеи любят наврать с три короба но только и исключительно из любви к искусству. А врать по необходимости — нет так Водолеи не играют.

8 место — Весы

Весы никогда не изменяют спонтанно. Им нужно все взвесить обдумать и решить: хочу ли я могу ли я это самое ли я… И пока они взвешивают — все поезд ушел. Ну и ладно не очень-то и хотелось.

7 место — Дева

Признаемся честно мы поставили Дев на 7 место просто так нужно же было их куда-то поставить. Некоторые Девы изменяют. Некоторые — нет. В принципе это совершенно неважно. Потому что даже если у Девы 5 сексуальных партнеров одновременно то:

1) об этом никто никогда не узнает;

2) если небо упадет на землю и об измене Девы узнают — Дева выкрутится. Пробовали когда-нибудь переспорить Деву? Вот то-то же.

6 место — Рыбы

Рыбы изменяют партнеру каждый день. Иногда три раза в день. Поговаривают особо страстные натуры доходили и до десятка измен менее чем за сутки! Но правда исключительно в собственных сексуальных фантазиях. Что же касается настоящей физической измены то Рыбы изменяют только и исключительно по большой любви. А вот сколько раз в жизни Рыба влюбится по уши вам никто не предсказать не сможет. Это смотря какая Рыба.

5 место — Лев

Львы не изменяют пока их все устраивает. То есть пока их должным образом восхваляют и обожают. Проблема в том что невозможно повышать градус восхищения Львом вечно и рано или поздно Лев решит что два обожателя всяко лучше одного. А три — лучше двух. А еще лучше — десять! Ведь главное же не секс главное — чтобы все вокруг знали как феерически любвеобилен Леви тихо завидовали. Р-р-р!

4 место —Близнецы

Близнецы не придают верности никакого значения потому что главное правило жизни Близнецов — «к черту правила!». Близнецы не терпят ограничений тем более в личной жизни. Впрочем Близнецы почти никогда не заводят себе постоянных любовников. Потому что непостоянство — второе имя Близнецов.

3 место — Рак

И снова внезапно! Тройку лидеров замыкают тихие застенчивые романтичные нежные и очень-очень семейные Раки. Которые так же тихо застенчиво и романтично регулярно ходят налево. Нам кажется что таким образом они восстанавливают равновесие во вселенной: должны же и у Раков быть какие-нибудь недостатки!

2 место — Овен

Овнам нужно не просто все самое лучшее Овнам нужен идеал. Проблема в том что если найти идеал и долго на него смотреть можно найти кучу недостатков. И все! Все! Начинай сначала!

1 место — Стрелец

Вот! Вот он самый неверный самый непостоянный знак зодиака! Знаете почему Стрельцы женятся и выходят замуж по 5−6 раза то и больше? Нет, не потомучто супруги не выдерживают измены Стрельцов а потому что Стрельцам скучно всю жизнь изменять одному и тому же человеку. И с этим знанием нам всем придется как-то дальше жить да.

Источник: Женский Рай