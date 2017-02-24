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Ученые выяснили, что охарактеризовать мужчину можно с помощью его смартфона. Этот гаджет способен рассказать о представителе сильного пола много интересного.

Так мужчины, которые предпочитают строгие формы в гаджетах, а также серые цвета, являются консерваторами, выяснили ученые. Девушкам с такими мужчинами необходимо соблюдать осторожность, так как принципы этого человека могут значительно отличатся от общепринятых.

Мужчины, которые следят за новыми тенденциями, могут менять свои смартфоны каждые полгода. Гораздо чаще техники подобные парни могут менять только дополнения к технике. Их слабостью является мощность камеры. Этот тип мужчин строго следует модным тенденциям. Соответственно, женщина рядом с ним тоже должна быть не лишена вкуса и знать, что сейчас в тренде.

Представители сильного пола, искатели приключений, открыты всему новому. Они ни за что не упустят новых приложений либо карт. Такой мужчина считается надежным, но будущая его девушка должна быть бойцом и верным другом.

А если мужчина, который вам приглянулся, является творческой личностью, то его девайс вероятно всего отличается оригинальностью. Для создания чего-то нового его гаджету просто необходимо быть наполненным последними новинками.

Источник: КОММЕНТАРИИ.ua