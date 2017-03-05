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Под воздействием алкоголя всякое может случиться. Особенно, если возлияние спиртосодержащих напитков происходит в малознакомой компании. Что можно ожидать от каждого знака зодиака расскажет гороскоп.

Овен

Правила вливания градуса в себя с Овнами – никогда с ними не пить. Раз уж вас столкнула судьба за одной бутылкой, то присоедините к своей компании Водолея, дабы он вовремя оторвал вас от рюмки. Иначе утром глаза вы откроете в каком-нибудь другом городе и узнаете, что накануне заключили брак с немолодой преподавательницей русского языка, попутно обидев хорошего человека в пыжиковой шапке. Правду о своих давешних похождениях вы будете слушать под абсолютно трезвым взглядом Овна, качающего головой: «Угораздило же тебя, мы буквально каплю». А Овнам следует знать, что у иных знаков подкачала физиология, представляете, алкогольные напитки вызывают у них опьянение!

Телец

Даже, если Телец пьян, он трезв, такой, по крайней мере, он делает вид. Даже карабкающийся на четвереньках Телец свято верит, что все только начинается. Они от жизни берут все, на чем твердо и стоят. Чтобы все было пучком и полной чащей: от кошелька до секса. Это касается и алкоголя. Экономить за столом с Тельцом не рекомендуется, за принесенную (заказанную, выставленную) одну бутылку вы услышите из его уст малоприятное изречение, подкол и т.д. Хотя и две бутылки ситуацию для вас не спасут, потому что после них Телец трансформируется в красноглазого Быка и разнесет в клочья все, что попадется у него на пути: фиалку, чайный сервис и ваши теплые отношения.

Близнецы

Природная двойственность Близнецов во время алкогольного опьянения дает сбой, отдавая главную роль одной из личностей. Если повезет, то миру явится балагур, поющий и хохочущий. Если нет, то жуткий тип, ненавидящий всех и вся и стремящийся всеми путями их уничтожить (тут собутыльники Близнеца могут узнать много нового о себе, начиная с внешности и заканчивая жизненной позицией). А утром Близнец отмахнется – кто на пьяного обижается?!

Рак

Чтобы Рака узнать по-настоящему, его надо напоить. Это прирожденный мастер маскировки «под мухой» наконец-то раскрывается перед народом и прощается со своим стеснением. Трезвую Рачиху уломать на спонтанный секс задача практически не выполнимая, зато Рачиха подшофе уже «легла и просит». Утром естественно Рак снова уползет вглубь своего хитина, где будет молча страдать, скрипя зубами.

Лев

Среди десяти отличий пьяного Льва от трезвого можно отыскать только одно – пропорционально увеличивающиеся децибелы количеству потребленного градуса. И еще трезвый Лев, повествуя о себе любимом, своих победах и приключениях, периодически делает паузы, дабы отдышаться. Пьяному Льву дышать некогда, он занят рассказом о собственной крутости уровня 80 лвл, ведь среди 20 собутыльников, попался «счастливец», который почему-то ни сном, ни духом об этой истории.

Дева

Вопрос на засыпку – зачем пьют Девы? Наверное, во время опьянения душа Девы временно покидает тело, чтобы полетать над бескрайними лесами и морями. На Земле же этапы алкогольного опьянения следующие: первый бокал коктейля (я такая пьяная), середина ночи (я вас всех люблю), под утро (где аспирин?). Для юной похмельной Девы утро может начаться с новости, что она уже не дева, однако подробностей перехода в новый статус она не помнит и не вспомнит никогда.

Весы

Хоть и боятся пить, но это дело очень любят. Ведь они только «под мухой» теряют свою тягу к взвешиванию всех и вся, приобретая наконец-то гармонию с окружением. Постоянные поиски светлого идеала на время прекращаются, поскольку они в той ситуации, когда не может быть глупых мужчин и некрасивых женщин. Все такие белые и пушистые и как только можно было так долго эстетически не воспринимать Вселенную. Правда, утречком Весы будут сгорать со стыда, вспоминая брудершафт со специалистом из молотильно-дробильного колледжа. Но это утром.

Скорпион

Опрокидывает в себя рюмки, пока не войдет в кураж, потом резко тормозит, наливая уже окружающим, сопровождая шепотом, что у него легкая рука. Ложь! Рука как кувалда, а то еще в разы тяжелее. Это у него такой прикол, угорать потом с вида своей жертвы, пытающейся подняться с карачек. Если в вашей голове зародился план намеренно споить Скорпиона, чтобы у пьяного выведать какую-то информацию или его затащить в койку, выкиньте эту затею из головы! Он согласится и пошло-поехало – ага, давай хряпнем, только на разливе буду я, у меня рука легкая. Ленинград – немолодая преподавательница русого языка – пыжиковая шапка. Принимать на грудь в компании Скорпиона рекомендуется желающим прозвездеть на ю-туб.

Стрелец

Алкоголик. Трезвенник. Неудачник. Счастливец. Поди, разберись, как с ним пить. В первом случае печени не хватит. Во втором взвоете от скуки, прослушав только половину лекции о вреде горячительных напитков для печенки и селезенки. При любом раскладе, оказавшись возле бутылки и Стрельца, делайте согласно его указкам. Поскольку спорить с ним себе дороже, лучше, если он вас пристрелит, нежели обидится.

Козерог

Формула сознания пьяного Козерога такова: характер в 10-й степени прибавить корень из здравого смысла, помноженный на минус 1. В состояние Козерог впадает после 3-й рюмки, не меняясь далее сколько бы не выпил еще. От осторожности и замкнутости в пьяном Козероге ничего не остается, он душа компании, осыпающий комплиментами на километр вокруг и радушно хихикающий на подколки в свой адрес. Не ведитесь! Эта скотина наутро ВСЕ помнит!

Водолей

Пьяному Водолею перевернуть мир раз плюнуть, причем без всяких точек опоры, он на такие мелочи не разменивается. На клочке бумаги из-под шариковой ручки рождаются божественные строки. На холсте после трех штрихов – картина, достойная истории мировой живописи. Создание новой религии или революционно-экономической модели – легко! Правда, увы, это никому не удавалось увидеть. В принципе, как и пьяного Водолея. Поскольку он, слегка захмелев, желает всем продолжения банкета и уходит спать.

Рыбы

Если Рыба приняла на грудь, держитесь на расстоянии. Много приняла на грудь – бегите. Потому что за несколько минут пьяная Рыба способна пережить весь спектр эмоций. Мало пережить, она его ярко продемонстрирует! То носом шмыгает в виду своей ненужности, то не успеете глазом моргнуть, как лихо вытанцовывает гопака на столе, успевая между ударами ног об тарелки да рюмки рассказать секунду назад услышанный анекдот в виде истории, в которую она влипла буквально вчера.

По материалам: Необычный Гороскоп