Горячая десятка: латвийские инста-girls, на которых стоит подписаться
Woman | 6 марта 2017 года, 22:34
Недавно в соцсетях появилась подборка девушек-инстаграмерш, на которых стоит подписаться хотя бы ради эстетического удовольствия. Мы решили, что и латвийские красавицы достойны того, чтобы их осветить и засветить. Итак, десятка инста-girls, глядя на которых хочется отдать булочку детям, а самим сбежать в спортзал.
Алиса Знарок
instagram.com/alisaznarok
Паула Калниня
instagram.com/paulakalnina
Гинта Лапиня
instagram.com/gintalapina
Ольга Асмыкович
instagram.com/olya_asmikovich
Катя Тендемарк
instagram.com/katytindemark
Карина Зу
instagram.com/karina_zu
Юта Валдмане
instagram.com/jutavaldmane
Юлия Вырыпаева
instagram.com/wawaweewa_swimwear
Алена Гревцова
instagram.com/alyona.grevtsova
Екатерина и Виктория Зайцевы
instagram.com/sestri_zaycevi