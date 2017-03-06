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Недавно в соцсетях появилась подборка девушек-инстаграмерш, на которых стоит подписаться хотя бы ради эстетического удовольствия. Мы решили, что и латвийские красавицы достойны того, чтобы их осветить и засветить. Итак, десятка инста-girls, глядя на которых хочется отдать булочку детям, а самим сбежать в спортзал.

Алиса Знарок

instagram.com/alisaznarok

Паула Калниня

instagram.com/paulakalnina

Гинта Лапиня

instagram.com/gintalapina

Ольга Асмыкович

instagram.com/olya_asmikovich

Катя Тендемарк

instagram.com/katytindemark

Карина Зу

instagram.com/karina_zu

Юта Валдмане

instagram.com/jutavaldmane

Юлия Вырыпаева

instagram.com/wawaweewa_swimwear

Алена Гревцова

instagram.com/alyona.grevtsova

Екатерина и Виктория Зайцевы

instagram.com/sestri_zaycevi