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Если хочется романтики, то совсем необязательно немедленно отправляться в Париж, видеть его и умирать. К счастью, и в Латвии есть прекрасные и уютные места, где можно найти уединение, спокойствие и тишину.

Annas Hotel

До местечка "Аннас" придется добираться по ухабистой, разбитой дороге. И когда вы решите, что окончательно сбились с пути – перед вами вырастут белоснежные колонны и огромные витрины окон. Это Annas Design Hotel & Spa.

Отель не зря вошел в десятку лучших дизайнерских отелей Европы! Местами ретро-интерьер разбавлен вполне современными решениями: стеклянные стены в душе, ресторанные светильники в виде перевернутых кружек и тут же рядом старинный секретер с наполненной чернильницей – можно написать пожелание или оставить послание потомкам. Словом, абсолютный тандем мебели с налетом старины и хромированных дверных ручек, кранов и столиков.

Дополнительно желающим предлагается спа-зона и уютный ресторан «Kannas» с прекрасной кухней.

Скрундская усадьба

Если уж вы оказались в Курземе, то стоит сделать крюк и побывать в Скрунде. Но не в той печально-драматичной, где забытый людьми и временем умирает радиолокатор. А в живописном уголке, где среди фонтанов утопает в зелени Скрундская усадьба – место настолько очаровательное, что грех о нем не написать!

Усадьба – поместье в стиле классицизма и само по себе является памятником архитектуры. Согласно документации этот господский дом был выстроен в 1849 году, правда, из кирпича. Так что сейчас строение выглядит куда более презентабельно.

Сейчас здесь оборудовано 12 номеров, каждый из которых имеет свое собственное имя в прямом смысле слова. "Баронский номер", "Сиреневые апартаменты", "Мельница", "Восход" и так далее. Самые лучшие, конечно, те, которые имеют огромные панорамные окна – оттуда открывается потрясающий вид на зеленый берег и воды Венты. И в отеле-усадьбе есть прекрасный ресторан с великолепным обслуживанием и прекрасным меню.

Яунпилсский замок

Еще одно местечко, где есть апартаменты барона и баронессы - Яунпилсский замок. Сам по себе замок - построен в 1301 году и считается редчайшим строением средневековья, который прекрасно сохранил свой изначальный вид. Помимо того, что в замке можно сыграть свадьбу, здесь сама атмосфера располагает к тому, чтобы сделать предложение руки и сердца или просто порадовать любимого человека романтическим уикендом.

В замке оборудовано всего четыре номера в средневековом стиле, еще четыре - в современном, а в старой части строения есть вариант эконом-класса - многоместные номера, в каждом из которых 5–8 односпальных кроватей.

Апартаменты шахматного клуба в Кулдиге

Квартирка с интригующим названием "Апартаменты шахматного клуба" принадлежит Эдгару Залану – экс-мэру Кулдиги, который живет тут же, в доме по соседству, но трудится в Риге, где вместе с супругой владеет архитектурным бюро. Помимо "Шахматного клуба" для туристов оборудовано еще четыре небольших квартиры под сдачу и на финишной прямой - пятая.

Самое интересное, что интерьер – дело рук жены Эдгара. Именно она главный идейный вдохновитель и мастер искать всевозможные безделушки, позволяющие скромное жилье превратить в нечто авторское.

Например, открытки привезены с блошиного рынка в Берлине, а фаянсовые чашки выкуплены в забытом Богом антикварном магазинчике по Франции, кухонный стол нашелся в IKEA, а вот кухня рисовалась парой Заланов самостоятельно и после была изготовлена местными мастерами-умельцами.

Комплекс отдыха "Green Island"

Один из эксклюзивных комплексов Латвии - Green Island, который находится на берегу Кишозера в Межапарке. С ночевкой туда отправиться нельзя, но отдохнуть несколько часов, получить баннную оздоровительную процедуру, процедуру с использованием пива и дрожжей или насладиться ароматерапией - вполне. Бонусом - вкусная еда, чайная церемония, природа и озеро вокруг.

Однако комплекс - очень камерный, где комфортно и вдвоем, и в компании до шести человек. А вот для больших тусовок - лучше подыскать что-то попросторней.

Юрмальские апартаменты Wooden Villa

Зимой, когда туристический сезон затихает, Юрмала открывает совершенно иные грани. Тихая и кроткая она притягивает любителей тихого отдыха и морозного чистого воздуха. Для любителей именно такого спокойного времяпровождения можем рекомендовать Wooden Villa..

Двухэтажное здание, некогда отстроенное в духе национального романтизма, сейчас полностью отреставрировано, но, к счастью, не утратило своего характера. Там, правда, очень здорово, а до моря рукой подать – меньше ста метров. А в самой вилле всего пять номеров и каждый – уникальный.

Jonathan SPA

"Райское место для отдыха" - говорят комментарии гостей аматциемского комплекса Отобразить как…. Почти в ста километрах от Риги распожились спа-комплекс, гостиничные номера и ресторан. Jonathan считается отелем, сочетающий в себе атмосферу естественной природы, дизайнерский интерьер, международные стандарты обслуживания и экологические материалы и продукты.

Кроме того, и вокруг - озера и живописный ландшафт. Не зря даже наша избалованная светская публика любит туда наведываться для легкого уикенда.

Гостевой дом "Pilsberģu krogs"

Уютный трактир, выполненный в старинном стиле, расположился на берегу Балтийского моря - в Юркалне. Кстати, прежнее название Юркалне – Феликсберг, что означат “Счастливая гора”. По преданию, когда-то здесь потерпел крушение парусник, но команда уцелела и назвала место счастливым. Сосновый лес, шум морских волн и огромные песчаные обрывы.

Помимо природных богатств, гостевой дом "Pilsberģu krogs" предлагает туристам неплохой сервис, вкусный завтрак и активный отдых.

Усадьба Бергхоф

Отобразить как… называют еще "молочным поместьем". Все дело в том, молоко - символ мощи, здоровья и достатка и "молочные" мотивы встречаются здесь на каждом шагу. Здесь даже СПА - молочный!

Внимания стоят, конечно, и изысканные апартаменты, и ресторан. От души рекомендуем поклонникам простого деревенского отдыха и тем, кто еще ни разу не доехал до этого живописного местечка.

Дворец Межотне

Межотненская усадьба – место для отдыха недалеко берега реки Лиелупе. Уютные номера, ресторан с прекрасным видом, природные и благоустроенные тропы - идеально для отдыха вдвоем.

Главное, не попасть на свадьбу, коих там проводится очень много. Именно там один из лучших ландшафтных парков в Латвии, поэтому особо романтические натуры могут заказать даже прогулку в белой карете.