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Читатели в выборе новостей крайне избирательны. Ты им девушек в инстаграме, они книг требуют. Ты им книг — вообще не читают. Пробуешь через Павла Волю зайти — плохо. Через размер груди — подозрительно.

Но есть публикации, мимо которых прошел только самый ленивый. Мы сделали подборку трех самых громких новостей недели, сознательно обойдя политику и экономику. По сути, это новости, которые никак на качестве жизни не отразились, но шуму наделали — ого-го!

Герои недели

Рената Литвинова и Владимир Познер взяли, буквально, пальму первенства. Их комментарии, рекомендации и эдакие вот такие замечания на российской телешоу «Минута славы» вызвали такую бурю негодования и возмущения от людей, что самое время снять корону и огородами бежать в Мексику.

Напоминаем: танцор Евгений Смирнов великолепно исполнил номер, несмотря на то, что у него нет ноги. Это уже не первый выход Евгения на сцену, но именно от этого состава жюри Женя услышал много нового о себе. Владимир Познер назвал его выступление «запрещенным приемом», а Рената Литвинова пошла еще дальше. Томно и сделав #ручкоэть, назвала Евгения «ампутантом» и посоветовала «как-нибудь пристегнуть вторую ногу, чтобы не так бросалось в глаза».

Можем успокоить Евгения - под раздачу попал не он один. Например, восьмилетней крошке Рената порекомендовала не просто исполнить песню Земфиры, а разобраться в смысле композиции, а девочке 13 лет посоветовала сменить фамилию Писяч на «что-нибудь, чего вы не будете стесняться». Так что если у вас есть вопросы по жизни или по ипотеке — спросите у Ренаты. Она все знает.

Скандалистка недели

Людмила Поргина, супруга Николая Караченцова прямо гуру маркетинга — как ни выйдет «в эфир», так сразу мощно, скандально, эпатажно, громко.

Мы не злопамятные, так что оставим в прошлом ее венчание с Николаем Петровичем, когда поклонники артиста хотели плакать над этим цирком шапито. Но Людмиландреевне спокойно не сидится, зато ей сидится пьяной за рулем. В итоге, лишение прав на полтора года и серьезный штраф в размере 30 000 рублей.

Пожалуй, стоит добавить, что решение сесть за руль нетрезвой привело к ДТП, в результате которого... Николай Караченцов оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. К счастью, артиста уже выписали, а в оправдание Людмилы можно сказать, что количество алкоголя в крови было очень мизерным, но комментаторы до этого момента в публикациях уже не дочитали.

Спорщики недели

Тем, что в Латвии двоякое отношение к празднику 8 марта — никого уже не удивишь. Но настоящим подарком для всех женщин страны стал местный твиттер, который прямо взорвался рассуждения на тему: «а был ли мальчик?».

Поздравления сменялись криками о необходимом равноправии женщин, а самые способные вспомнили даже КГБ. «"Уберем праздник советской оккупации из календаря Латвийской Республики и нашего сознания!» - кричала Кристине Яриновска, зампредседателя правительственной комиссии по научному изучению деятельности латвийского КГБ и, мы уверены, сжигала гвоздики. Словом, даже просто поздравить прекрасную половину человечества Латвии оказалось не под силу.