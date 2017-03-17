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Многие уверены, что секс во время отпуска всегда лучше его «домашнего» варианта. Обычные люди объясняют это отсутствием рутинных дел, но психологи называют другую, более глубокую причину этого явления.

«Отдых может предоставить парам возможность самораскрываться — участвовать в новых интересных действиях … Это способствует сексуальному влечению, сексуальной активности и сексуальному удовлетворению», — приводит The Huffington Post слова профессора кафедры психологии Йоркского университета в Канаде Эми Муиз (Amy Muise).

Научные работы Муиз посвящены природе взаимоотношений и факторам, связанным с удовлетворенностью партнеров своей сексуальной жизнью. Из них следует, что новые ощущения, которые мы постоянно ищем в рутинной жизни, действительно помогают сделать «наши приключения в спальне» еще более захватывающими, пишет издание.

В психологии есть термин «самораскрытие» — процесс передачи информации о себе другому человеку. Когда люди хорошо проводят время вместе, они получают друг о друге больше информации, способствующей сближению. По словам Эми Муиз, довольно часто новый опыт, полученный за пределами спальни, усиливает желание и близость партнеров. Это, в свою очередь, повышает шансы на «остросюжетный» секс.

Совместный отпуск в таком случае является самым удобным способом получить новый необычный опыт: вы находитесь в новом месте, пробуете новые продукты, совершаете новые и необычные действия. «В результате вы получаете и больше страсти в постели», — резюмировала психолог. Она добавила, что также легко настроиться на игривый лад даже в тот момент, когда вы уезжаете. Вместе с тем, верно и утверждение, что преимущества «отпускного» секса связаны с отсутствием стресса. «Для сексуального возбуждения, особенно у женщин, части головного мозга, связанные с беспокойством и стрессом, необходимо отключить», — пояснил психотерапевт, консультант по сексуальным отношениям Ян Кернер.

Хорошая новость в том, что «отпускной секс» возможен и в обычной жизни. Для этого достаточно совершить вместе со своей половинкой что-то новое, что поможет получить необычный опыт и увидеть своего партнера в новом свете.