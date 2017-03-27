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И вновь читатели гнут свою линию. Открытие выставки шедевров Prado вызвало куда меньше резонанс, чем пиджак Александра Гафина, который был замечен на мероприятии. Что характеризует нас, безусловно, как публику модную.

Поэтому, "Модная битва"собирает своих поклонников, а мы в этот раз на растерзание публике вновь отдали прекрасных светских львиц.

Наибольшую популярность в блогах заработала Алена Цветкова, которая катком проехалась по граммар-наци и Евгения Шафранек со своей «Минуткой патриотизма».

Но и традиционно тройка самых обсуждаемых тем, из которых мы сознательно исключили политику и экономику.

«Толерасты» недели

На этой неделе в Līvu Akvaparks не пустили девушку в мусульманской одежде.

Дама вообще купаться не хотела, а собиралась только присматривать за детьми. Кроме того, «вера не позволяет» и «латышского хорошо не знает». Словом, леггинсы, хлопковая безрукавка и тапочки насторожили охранников зоны отдыха и гражданочку препроводили «Вон из театра! Вон из профессии!».

Сам аквапарк от комментариев воздержался и по телефону вообще не общается принципиально, а наше толерантное европейское общество плюнуло в новость сотней комментариев, среди которых самым безобидным можно считать «понаехали и ходют здеся».

Неудачники недели

В социальной сети растет и пухнет веселый хештег #меняневзяли, под которым любой желающий может найти целый ворох чужих эпик фейлов или добавить свой.

Например, Борис Акунин признался, что «в 1997 году издательство «ЭКСМО» отказалось взять его первый роман «Азазель» сказав: «Послушайте, у нас каждый божий день кого-нибудь мочат, и всем наплевать. Ну кому интересно читать, как кого-то грохнули сто лет назад». (Теперь он клянется, что ничего подобного не говорил, но у начинающих авторов травматическая память крепкая).»

Кроме того, массовую истерию подхватил телеканал «Дождь» и предоставил платформу для высказывания тем, у кого страничек на фейсбуке нет, включая Евгения Чичваркина, которого не взяли в комсомол, Владимира Познера, провалившего экзамен в институт и так далее.

А все началось с обычного парня Артема, которого действительно не взяли на работу, после чего он буквально взорвал интернет, превратив банальный отказ в настоящую онлайн-заварушку.

Провокаторы недели

Ну и, конечно, нельзя обойти всемирный холивар на тему того, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Юлии Самойловой , которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве. Как известно, Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Фото: Мария Антипина//TASS

То есть мало нам было закидонов Владимира Познера и Ренаты Литвиновой на шоу «Минута славы», как вновь общество отличается добротой, когда дело касается людей с ограниченными физическими возможностями.

Оказывается, служба выявила нарушения Самойловой украинского законодательства. Боюсь даже представить что. Кокаин в колесах инвалидной коляски? Гранаты под пледом? Что? Что? Расскажите! Мы алчем подробностей!