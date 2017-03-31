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То, как женщины в отношениях запоминают чужие лица, влияет на их отношение к собственной привлекательности. Это выяснили психологи из Университета Абертай, опубликовав свое исследование в журнале Cognition.

Оказалось, что неуверенные в себе женщины запоминали других женщин более красивыми, чем те были на самом деле, а мужчин — наоборот, менее привлекательными.

Во время эксперимента женщинам, которые состояли в отношениях, нужно было по три секунды смотреть на фотографии лиц и сообщать, видели ли они их раньше. При этом некоторые лица были изменены с помощью компьютерной графики.

Рассматривая измененные лица, неуверенные в себе участницы "узнавали" более красивые вариации женских лиц и менее красивые — мужских.

По словам ученых, результаты говорят о том, что наше восприятие собственной привлекательности и мысли о текущих отношениях влияют на то, как мы запоминаем внешность незнакомых людей.

Источник: Сегодня