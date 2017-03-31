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Женщина-руководитель гораздо эффективнее для компании, чем руководитель-мужчина. Об этом заявили психологи после серии проводимых исследований.

Так, несмотря на малое количество женщин на руководящих постах в крупных корпорациях, эксперты в области психологии уверенно заявляют о большей перспективности женщин-руководителей, чем мужчин.

Исследования проводились норвежскими учеными с участием более трех тысяч менеджеров. В результате были выявлены преимущества женщин над мужчинами на аналогичных руководящих должностях.

Эксперты определили качества, благодаря которым можно было наблюдать превосходство прекрасных представительниц над сильным полом. Это: коммуникабельность, открытость к инновационным свершениям, целеустремленность и инициативность.

Что касается мужчин-руководителей, то они превзошли женскую аудиторию только по двум направлениям. Так, они, отмечают психологи, способны эффективнее справляться со стрессами и обладают более высоким уровнем эмоциональной стабильности.

По мнению экспертов, женская роль относительно управления крупными корпорациями серьезно недооценивается. У прекрасных представительниц имеется гораздо больший объем способностей по организации качественного рабочего процесса, успешного развития бизнеса и максимального привлечения необходимых клиентов.

Источник: VladTime