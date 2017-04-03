Woman |

10 июня, в субботу, в концертном холле Studio69 состоится концерт очаровательной певицы NYUSHA. Редакция Mixnews рада сообщить, что в нашем распоряжении оказались два билета, которые мы и разыграем 17 апреля после 10 утра по хорошо знакомой вам схеме в прямом эфире радио MIX FM 102.7. Победителя выберем при помощи генератора случайных чисел, имя счастливчика опубликуем на Mixnews.

Чтобы выиграть два пригласительных билета на концерт NYUSHA нужно пройти по этой ссылке.

А затем сделать всего ТРИ (!) движения мышкой:

Нажать Like на странице Woman, сделать Share этой публикации. Отметить в комментарии, с кем из друзей пойдете на концерт. Вот и все!

Слушайте эфир радио MIX FM, и даже если вам не повезет, не откажите себе в удовольствии приобрести билеты на концерт в bilesuserviss.lv.

Свежая, насыщенная адреналином и эндорфинами кровь поп-культуры по имени NYUSHA, выходя на сцену, буквально сметает зрителей волной бушующей позитивной энергии!

Девушка принципиально не хочет говорить о своей принадлежности к какому-то определенному музыкальному стилю, каждый новый трек этой молодой артистки удивляет и восхищает даже самого искушенного слушателя.

По версии авторитетной исследовательской компании Gallup Media, NYUSHA входит в тройку самых ротируемых и самых популярных молодых исполнительниц на сегодняшний день в России и СНГ, а в категории "кумиров тинейджеров" и вовсе занимает первое место.

Britney Spears, Christina Aguilera, Shakira, Fergie - с этими мировыми звездами сравнивают артистку, находясь под впечатлением от ее выступлений, как простые люди, так и профессионалы.

Сегодня имя NYUSHA ассоциирует с собой современность, продвинутость и высокий профессионализм в сфере популярной музыки среди молодежной аудитории. Безусловно, обращают на себя внимание оригинальные мелодии, самобытность текстов и ультрасовременное звучание.

Будучи автором, исполнителем и музыкальным сопродюсером своих песен, NYUSHA обладает собственной манерой исполнения и уникальным природным тембром голоса, все это вкупе придает ее творчеству яркую индивидуальность и позволяет моментально отличить ее от других исполнителей.

Потрясающе светлая энергетика, доброта, обаяние и искренность этой девушки не оставляет равнодушным ни одного человека, хоть единожды с ней пообщавшегося. Каждый из нас может получить свою дозу позитивной энергии от этой юной девушки - достаточно прийти на ее выступление и встретиться с ней лицом к лицу.

NYUSHA / НЮША

10 июня, суббота

23:59 (Вход на мероприятие с 22:00)

Concert Hall Studio69.

Дополнительная информация: http://info.studio69.lv