Новый сериал ТНТ "Филфак": одновременно и про секс, и про литературу

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Woman | 4 апреля 2017 года, 17:23

Новый комедийный сериал ТНТ «Филфак» — это история про трех друзей, которые оказываются в девичьем царстве — на филологическом факультете.

Главный герой Миша Соломонов — наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадежно влюблен в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья — угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не интересен противоположный пол и чье главное увлечение — онлайн-игра, и его полная противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши — бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признает только «Спорт-Экспресс».

«Филфак» — это удивительный сериал, он одновременно и про секс, и про литературу. Про любовь и цинизм. Про то уникальное время, когда еще не поздно научиться дружбе и любви. И про то, кого же выберет Лена — интеллигентного ботаника или самоуверенного спортсмена?

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Сериал впитал в себя многое от своих успешных предшественников: дерзость «Физрука», обаяние «Универа», брутальность «Реальных пацанов» и правду-матку «Ольги». Но при этом в «Филфаке» есть абсолютно новый и уникальный для вселенной ТНТ главный герой. Миша Соломонов, несмотря на то что является круглым отличником, считает, что все вокруг умнее и опытнее. Но, попадая в новые для себя условия, этот положительный персонаж постепенно взрослеет. Он начинает совершать не свойственные ему поступки, оказывается в сложном любовном треугольнике, но не перестает задавать жизни все важные вопросы, ответов на которые у него пока нет.

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За юмор в этой истории также будет отвечать преподаватель русской литературы Валерий Гудков (Ефим Шифрин), высокомерный, желчный тип, который презирает студентов, но не может не заразиться от них духом беспокойной юности — и отчаянно пытается вернуть бывшую студентку, а ныне преподавательницу филфака Веру Фомину (Виолетта Давыдовская), с которой у него уже был роман 10 лет назад. И в которую без памяти влюбится второкурсник Женя Морозов…

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Персонажи этого сериала, такие разные и непохожие, будут учиться понимать друг друга и находить общий язык, иногда вдруг ловя себя на том, что любое противостояние может обернуться дружбой. При этом раскрываются они не сразу — каждый из них окажется гораздо сложнее и многограннее, чем можно подумать на первый взгляд. Все герои «Филфака», начиная со сверхположительного интеллигентного Миши и заканчивая самовлюбленным дворовым Борей, выходят за рамки стереотипов и шаблонов.

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«Филфак» — это смешная история о студенческой молодости и первой серьезной любви, нежная, местами грустная, но одновременно честная и прямая.

Смотрите комедийный сериал «Филфак» с 10 апреля с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

ГЕРОИ

Миша

Главный герой. Наивен, романтичен, беззлобен, абсолютно безотказен по натуре своей, один из тех, кто не умеет говорить нет — в силу своей отзывчивости. Влюблен в однокурсницу Лену.

фото актер Денис Парамонов

Лена

Однокурсница главных героев. Красивая, яркая, но при всем этом — грубовата, недообразованна и невоспитанна. Но в то же время у нее очень положительное обаяние, благодаря которому все ее отрицательные черты характера кажутся милыми. Пацанка с сильным характером.

фото актриса Саша Бортич

Женя

Некрасив, но харизматичен. Зациклен на себе и сексе. Уверен, что филфак — это место, где у него должен быть вечный секс. Но ситуация обратная. Однако он не унывает и продолжает атаковать девушек, разрабатывая новые планы и стратегии по соблазнению.

фото актер Алексей Золотовицкий

Бабин

Школьный друг Миши. Не интересен противоположному полу: угрюм, небрежен в одежде. Живет идеей создания компьютерной фэнтезийной игры. Воспринимает действительность через призму того или иного жанра видеоигр.

фото актер Василий Поспелов

Гудков

Преподаватель русской литературы, высокомерный, желчный тип, который считает студентов насекомыми. Из-за своего высокомерия остался холостяком. Потомственный интеллигент, из профессорской семьи.

фото актер Ефим Шифрин

Боря

Парень Лены. Простой, прагматичный, занимается спортом и учится на факультете физической культуры. У него есть машина, купленная в кредит, которую он любит немного больше Лены.

фото актер Алексей Литвиненко

Вера

Бывшая студентка филфака, вернулась на родной факультет через 10 лет после выпуска в качестве преподавателя. В студенческие годы у нее был роман с профессором Гудковым, и сейчас она снова сталкивается со своим прошлым.

фото актриса Виолетта Давыдовская

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