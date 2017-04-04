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Новый комедийный сериал ТНТ «Филфак» — это история про трех друзей, которые оказываются в девичьем царстве — на филологическом факультете.

Главный герой Миша Соломонов — наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадежно влюблен в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья — угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не интересен противоположный пол и чье главное увлечение — онлайн-игра, и его полная противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши — бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признает только «Спорт-Экспресс».

«Филфак» — это удивительный сериал, он одновременно и про секс, и про литературу. Про любовь и цинизм. Про то уникальное время, когда еще не поздно научиться дружбе и любви. И про то, кого же выберет Лена — интеллигентного ботаника или самоуверенного спортсмена?

Сериал впитал в себя многое от своих успешных предшественников: дерзость «Физрука», обаяние «Универа», брутальность «Реальных пацанов» и правду-матку «Ольги». Но при этом в «Филфаке» есть абсолютно новый и уникальный для вселенной ТНТ главный герой. Миша Соломонов, несмотря на то что является круглым отличником, считает, что все вокруг умнее и опытнее. Но, попадая в новые для себя условия, этот положительный персонаж постепенно взрослеет. Он начинает совершать не свойственные ему поступки, оказывается в сложном любовном треугольнике, но не перестает задавать жизни все важные вопросы, ответов на которые у него пока нет.

За юмор в этой истории также будет отвечать преподаватель русской литературы Валерий Гудков (Ефим Шифрин), высокомерный, желчный тип, который презирает студентов, но не может не заразиться от них духом беспокойной юности — и отчаянно пытается вернуть бывшую студентку, а ныне преподавательницу филфака Веру Фомину (Виолетта Давыдовская), с которой у него уже был роман 10 лет назад. И в которую без памяти влюбится второкурсник Женя Морозов…

Персонажи этого сериала, такие разные и непохожие, будут учиться понимать друг друга и находить общий язык, иногда вдруг ловя себя на том, что любое противостояние может обернуться дружбой. При этом раскрываются они не сразу — каждый из них окажется гораздо сложнее и многограннее, чем можно подумать на первый взгляд. Все герои «Филфака», начиная со сверхположительного интеллигентного Миши и заканчивая самовлюбленным дворовым Борей, выходят за рамки стереотипов и шаблонов.

«Филфак» — это смешная история о студенческой молодости и первой серьезной любви, нежная, местами грустная, но одновременно честная и прямая.

Смотрите комедийный сериал «Филфак» с 10 апреля с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

ГЕРОИ

Миша

Главный герой. Наивен, романтичен, беззлобен, абсолютно безотказен по натуре своей, один из тех, кто не умеет говорить нет — в силу своей отзывчивости. Влюблен в однокурсницу Лену.

актер Денис Парамонов

Лена

Однокурсница главных героев. Красивая, яркая, но при всем этом — грубовата, недообразованна и невоспитанна. Но в то же время у нее очень положительное обаяние, благодаря которому все ее отрицательные черты характера кажутся милыми. Пацанка с сильным характером.

актриса Саша Бортич

Женя

Некрасив, но харизматичен. Зациклен на себе и сексе. Уверен, что филфак — это место, где у него должен быть вечный секс. Но ситуация обратная. Однако он не унывает и продолжает атаковать девушек, разрабатывая новые планы и стратегии по соблазнению.

актер Алексей Золотовицкий

Бабин

Школьный друг Миши. Не интересен противоположному полу: угрюм, небрежен в одежде. Живет идеей создания компьютерной фэнтезийной игры. Воспринимает действительность через призму того или иного жанра видеоигр.

актер Василий Поспелов

Гудков

Преподаватель русской литературы, высокомерный, желчный тип, который считает студентов насекомыми. Из-за своего высокомерия остался холостяком. Потомственный интеллигент, из профессорской семьи.

актер Ефим Шифрин

Боря

Парень Лены. Простой, прагматичный, занимается спортом и учится на факультете физической культуры. У него есть машина, купленная в кредит, которую он любит немного больше Лены.

актер Алексей Литвиненко

Вера

Бывшая студентка филфака, вернулась на родной факультет через 10 лет после выпуска в качестве преподавателя. В студенческие годы у нее был роман с профессором Гудковым, и сейчас она снова сталкивается со своим прошлым.

актриса Виолетта Давыдовская