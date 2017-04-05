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Фото: publicitātes

В конце недели, 8 и 9 апреля с 12:00 до 15:00 в Cīruļi будет работать Мастерская дятла, где каждый посетитель научится правильно изготавливать скворечники для синичек, мухоловок и домашних дроздов. Строительный процесс будут контролировать знающие специалисты зоопарка, а также главные диспетчеры Cīruļi – семейство медведей под предводительством самца Тома. В Дни птиц планируется изготовить 125 скворечников для синичек, мухоловок и воробьев и 125 искусственных гнезд для домашних дроздов. Не запрещается взять самодельный птичий домик с собой, чтобы повесить его в окрестностях своего дома.

Фото: publicitātes

В Cīruļi будут строить искусственные гнезда для самой маленькой совы в Латвии – сыча. Планируется сделать 100 домиков для этой ночной птицы. Большая часть работы уже проведена, потому что в Риге на прошлой неделе было сделано 80 скворечников. Поэтому осталось изготовить еще 20.

Фото: publicitātes

Также в Cīruļi можно будет посмотреть экспозицию искусственных птичьих домиков и узнать, как гнездуется удод, зеленая ворона, сова уральская сова, черная горихвостка, кукушка, ласточка, соня и летучие мыши. Эта выставка также даст ценные рекомендации по размещению мест гнездования (как высоко разместить скворечник, как далеко друг от друга, и так далее).

Источник: RIGA.LV