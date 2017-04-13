Woman |

Говорят, брак-то вымирает как явление! А мы не верим. Тем более, что устами младенца, как известно, глаголет истина. Мы решили опросить детей и узнать: как они видят роли мужа и жены и зачем эти два человека друг другу. Например, теперь мы точно знаем, что жена нужна, чтобы мыться и приносить чай, а муж, чтобы готовить еду и водить супругу в ресторан. А не то, что вы там себе надумали!

Муж нужен жене, чтобы помогать. Вот, например, жена уехала по делам, а он остается и присматривает за детьми. Муж должен помогать готовить еду и готовить жене завтрак. Ну и обед. Ну и ужин тоже! А еще, чтобы водил маму в кино, театр и рестораны. И отвозил детей в садик и школу. А мама в это время должна убирать дом, лежать на кровати спать и смотреть фильмы на компьютере.

Но еще жена нужна, чтобы присматривать за детьми, пока муж в командировке. Или отправлять их к бабушке, а сама - отдыхать. Еще она нужна, чтобы вместе с мужем готовить. Жена должна заботиться о своей семье. Помогать мужу воспитывать детей, особенно, если они слушаются. А еще, чтобы в ванной мыться и в кино ходить. Папа, конечно, и один может сходить, но ему будет скучно без компании. То есть жена нужна мужу для компании!

Мужчине женщина нужна для детей и для счастья. А женщина мужчина... Тоже для детей и для счастья!

Мужчине нужна жена, чтоба она готовила, убирала, заботилась о нём, как о короле. Женщине нужен муж, чтобы было за кем ухаживать и кого любить.

Во-первых, мужчины нужны женщинам, чтобы родить ребенка. Еще папа может помогать, когда мамы нет дома. Кормить ребенка, за ним ухаживать. Если ребенок уже взрослый, например, в таком возрасте как я и не надо за ним уже так ухаживать, тогда папа может отвести ребенка на подготовку к школе, если у мамы мероприятие или какие-то еще важные дела. Папа может маме помогать, может готовить кофе по утрам.

Папе нужна мама потому, что если у папы сломается машина, мама может его подвезти. А может быть наоборот – у мамы сломается машина, тогда папа поможет маме. Еще бывает, что маме надо на работу, а она проспала и уже не успеет сварить себе кашу, или какую-то другую еду с питьем не успеет себе сделать, тогда папа может маме это сделать. И думаю, что в путешествии маме интереснее с папой, чем с подружками. Потому что если нет папы, то как-то скучно.

Муж и жена нужны друг другу, чтобы завести ребенка и ухаживать за ним, а если не хотят ребенка, то можно завести питомца или быть просто друзьями. Еще муж и жена нужны, чтобы вместе веселее проводить время,

Мне неизвестно, зачем жене муж. Вероятно для того, чтобы чай приносить. А вот жена зачем нужна, оно понятно. Чтобы готовить, стирать, убирать и гладить. И еще, наверное, чтобы заботится и любить.

Жене муж для того, чтобы было счастье. Счастье в том, что муж готовит и делает сюрпризы, например, у жены день рождения, а он ей ничего не подарил и вдруг вечером — подарок! И чтобы жена от него получала детей. Жена нужна мужу, чтобы убирать и готовить, чтобы воспитывать детей. А вообще они нужны друг другу, чтобы поддерживать и чтобы в доме было счастье. А еще муж жене нужен, чтобы косички ей заплетать.

"Мужчина женится, чтобы жить счастливее! Одному жить скучно, да и труднее, а вместе веселее. Ну еще жена нужна, чтобы детей завести". За чем мужчина жене? "Чтобы он был ей как Супермен, чтобы она чувствовала его защиту - от сложной жизни, от быдла всякого и от работы".

"Мужчине жена нужна для ощущения комфорта. Чтобы она мужа подбадривала и одобряла, чтобы по вечерам встречала и говорила, что все хорошо, чтобы дом вела, вкусно готовила, развлекала...

Женщине муж нужен, чтобы она могла не работать, если не хочется; чтобы муж ее любил, баловал, выполнял бы все ее прихоти, покупал бы всякие шубы-бриллианты и т.д..."