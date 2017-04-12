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Начинается сезон поездок и уикендов за пределами столицы, поэтому мы решили поделиться с вами небольшим топом мест, куда доезжает не каждый турист. И чаще всего, очень зря.

Конечно, любая подборка — штука очень субъективная, но если вы найдете для себя новые идеи и новые маршруты — будем только рады. А если вы в комментариях добавите города и достопримечательности, о которых мы ничего не сказали — будем рады вдойне!

1. Цесвайне

Рига-Цесвайне - 130км

Главная достопримечательность, которая привлекает сюда приезжих — прекрасный Цесвайнский замок.

Фото: Евгения Шафранек

На самом деле, живописная дорогая из Риги в этот далекий городок и собственно замок особенно эффектно смотрятся ранней осенью. Но и в теплое время года здесь действительно красиво: замечательный парк, сохранившийся в прекрасном состоянии замок, лютеранская церковь и старинная усадьба неподалеку — это must-visit.

Кстати, если верить навигатору, то самый близкий путь окажется через Сигулду. А мы рекомендуем сделать небольшой крюк и добраться до пункта назначения через Сунтажи, Эргли и Мадону. Так что не торопитесь, а запасайтесь термосом с кофе, временем на остановки и любознательностью.

Еще интересный факт. С начала 20 века по 2002 год включительно в замке располагалась... школа. Вот тут-то столичные ученики могут начать завидовать.

Фото: Евгения Шафранек

Тем более, у этого места есть своя тайна — акустический зал. Говорят, что в этом помещении легко теряешь ориентацию и даже можешь потерять сознание. И такую тайну физики пытаются разгадать до сих пор.

2. Бауска

Рига-Бауска - 60км

Какое-то время Бауска представляла из себя действительно печальное зрелище: пустая, заброшенная, пыльная... Понятно, что капризный турист старался объехать ее стороной, направляясь в Рундальский замок.

Фото: Евгения Шафранек

Когда-то немцы прозвали этот городок Marienland, ну а местному населению он полюбился, благодаря пиву. И даже получил статус «пивной столицы».

Здесь рождается река Лиелупе, а в 16 веке Бауска была торговым и мастеровым городом. Сейчас от мастерских остались лишь заколоченные окна, а центр Бауски очень компактный и все основные достопримечательности можно окинуть взором, если встать в центре главной площади: городская ратуша, лютеранская церковь Святого Духа 16 века, куда настоятельно рекомендуем заглянуть, и Музей краеведения и искусства.

Фото: Евгения Шафранек

Чуть поодаль — Баусский замок. Он помнит и страшную разруху, и нежную реставрацию. Сейчас там довольно интересно, тем более, что гостям предлагают пройти некоторое подобие «квеста» - выполняешь задания, собираешь медальки, испытываешь чувство культурного превосходства над теми, кто остался в Риге и никуда не поехал.

Фото: Евгения Шафранек

Но помимо музеев и соборов, в Бауске и ее окрестностях можно найти конные прогулки, поучаствовать в любительских мотогонках, взять в аренду лодку и порыбачить, доехать до Рундальского замка или поместья Межотне, а по дороге из Риги заглянуть в филиал Рижского мотормузея.

Фото: Евгения Шафранек

К слову, здесь, в Бауске, каждый экспонат на ходу. Правда, ни на тракторе, ни на генеральской «Чайке» прокатиться нельзя. Но мысль, что все это движется и фурычит — греет.

3. Талси

Рига-Талси - 110км

Начнем с того, что из этого городка в наши сердца попал Интарс Бусулис. Сам Интарс признается, что большинство его земляков уехали на заработки в Ирландию. Увы, терять жителей - удел латвийской глубинки.

Но для заезжих гостей грустная история скроется за нарядным фасадом. Талси — город на девяти холмах и у каждого холма свое название и своя история.

Тропинки, озёра, природный парк лесных фей - Лаума и исторические здания можно обойти часа за три. Поэтому поездку сюда лучше с чем-нибудь совместить.

Например, именно в Талсинском районе прекрасный морской берег и мыс Колка. Но и сам Талси — городок живописный и чарующий, ведь его омывает сразу два озера.

4. Кулдига

Рига-Кулдига - 140км

Начнем с того, что в Кулдиге самый широкий водопад в Европе — Вентас Румба. Именно сейчас, весной, здесь можно наблюдать «летающую» рыбу. Рыбины должны перебраться на другую сторону водопада на нерест, поэтому шустро, бойко и пачками выпрыгивают на метровую высоту, чтобы преодолеть препятствие. На берегу установлена подзорная труба, так что такое зрелище не пропустите.

Летом в Кулдиге жизнь может кипеть даже ночью — фестивали, городские праздники и ярмарки стали приятным дополнением к походу по исторической части города.

Фото: Евгения Шафранек

В сезон свадеб в Кулдиге вообще многолюдно — сюда стекаются молодожены со всей страны для красочной фотосессии. А прямо между домами бежит маленькая речушка Алекшупите, создавая впечатление, что гуляешь то ли по венецианским улочкам, то ли по средневековому городищу.

Фото: Евгения Шафранек

Ну и, конечно, достопримечательности: кирха Святой Екатерины середины 13 века, замковая мельница, самое чистое в Латвии озеро Звиргзду, вилла Бангерта, откуда открывается прекрасный вид на город и богатое кинопрошлое курземской жумчужины — в Кулдиге сняли две дюжины фильмов!

5. Сабиле

Рига-Сабиле - 100км

Вот где остановилось время, так это в Сабиле! Черепичные крыши, потертые стены домов и отделка жилых домов, чудом сохранившаяся еще с позапрошлого века. Здесь нет смысла бежать и искать церкви и музеи, а лучше продегустировать местное вино.

Им очень гордятся местные жители, но само оно очень сильно на любителя. Зато сабилская Винная горка внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный виноградник. Вершина горы находится в 34 метрах над уровнем города и реки Абавы, поэтому отсюда открывается отличный панорамный вид!

6. Павиолоста

Рига-Павилоста — 190км

Ехать за архитектурой в Павилосту — бессмысленно. Тут главная достопримечательность — шторма и Большой камень. Ну вы поняли, да? Большой камень — это именно большой камень. Валун с большой историей, легендой и законным местом на туркарте. Не более того. Однако главная улица, ведущая к морю — прекрасна, живописна, а вне сезон похожа на кадр из фильма.

Фото: Евгения Шафранек

А вот сезон здесь начнет совсем скоро. Тогда в этот пустой городок, в котором можно насчитать от силы 800 жителей, ринутся тысячи кайтеров и любителей другоговодного отдыха. Местечко оживет, окрасится, огласится голосами и принесет в копилку аборигенов средства, которые и помогут им переждать межсезонье.

Фото: Евгения Шафранек

Местные жители обжили стандартные «серийки», а вот ближе к морю целая батарея аккуратненьких домиков и чистеньких двориков — дачи для приезжих. Здесь можно покататься на катере и выйти в открытое море, поучится «ловить» волну на вейкборде или кайте и, черт возьми, слопать невероятно вкусную выпечку в маленьком кафе во французском стиле, которую держит местный паренек Эйнарс.

21 мая в Павилосте отметят День города, что и станет стартом летнего ажиотажа. Ну а пока здесь полтора человека на прекрасном пляже и несколько молчаливых рыбаков по колено в аквамариновой воде Балтийского моря. Кстати, в Павилосте можно созвониться с рыбаками, договориться о визите и получить порции рыбы с пылу, с жару.

Фото: Евгения Шафранек

А можно отправиться на улов вместе с ними, закидывать невод, ночевать в палатках и с утреца пересчитывать свежих «бычков». И не забудьте заглянуть на крутой склон Юркалне. До него от Павилосты всего 20км.

7. Цесис

Рига-Цесис — 75км

Цесис — видземская жемчужина, куда обычно отправляются осенью. Дело в том, что в парке Виенкочи, у реки Лигатне, проходит традиционный осенний праздник «Ночь огней».

Ну а по дороге, сам Бог велел заглянуть и в Цесис. Но в этом регионе прекрасно можно провести время и летом.

Как и большинство не столичных городов в Латвии, Цесис не может похвастаться активной жизнью. Но здесь проходит ежегодный музыкальный фестиваль, например.

Тем, кто любит смотреть на дома с историей путеводители рекомендуют наведаться на улицу Ригас или Катринас. Прекрасный вид на местность открывается с башен церкви Св.Иоанна — самого большого собора Латвии за пределами Риги.

У самой церкви - «Площадь роз». Раньше здесь бойко велась торговля, а теперь фонтаны и отдыхающие на лавочках. Торговля, видимо, велась тогда, когда Цесис являлся главным центром Ливонского Ордена, входил в Ганзейский Союз и был важным стратегическим пунктом. То есть очень давно.

Обойдите базилику и найдете «Хранителя времени»- скульптура старичка, который, по преданию, работал ночным сторожем в городе. Столетиями он обходил улицы и покрикивал: «В Цесисе все спокойно!». Люди так привыкли к нему, что перестали обращать внимания. Хранитель обиделся, исчез, а на город опустился туман и начались войны и эпидемии. Легенда гласит, что счастливые времена для Цесиса настанут тогда, когда все вновь поверят в Хранителя, и он вернется.

Главный «житель» Цесиса - Венденский замок, который когда-то был неприступной крепостью, а сейчас туристов встречают роскошные лестницы, прекрасный парк и лебеди в прудах.

8. Рауна

Рига-Рауна — 100км

Рауна упорно борется за статус города и, кажется, регулярно проигрывает. Так что это, скорее, поселок городского типа, выкроить на который можно два часа и еще останется время на обед.

Но именно Рауна может конкурировать с Цесисом и Смилтене за живописный вид и красоту природы. Если вы найдете туристическую карту местности, то обнаружите там около двадцати достопримечательностей. Не верите? И правильно делаете! Большинство мест для посещения — камни, пни и пригорки с легендами.

Зато там есть развалины замка 13 века и атмосфера, богатая историей. Например, еще в средние века Рауна назывался Роннеборг и посреди городища возвышался замок, принадлежащий Рижскому архиепископу. Причем в те времена к округу Рауны относились Цесис, Цесвайне, Пиебалга и Смилтене! И еще в начале 16 века крестьяне с этих регионов платили подать архиепископу. И только в 18 веке, после сражений русско-шведских войск Рауна перестала существовать как город.

Фото: Евгения Шафранек

Внизу, у подножия холма, церквушка – ровесница замка. Правда, не факт, что каждый камень разменял седьмое столетие. Все-таки сооружение разрушалось и возрождалось не раз.

Еще одно местечко, которое стоит посетить, раз уж дорога привела в Рауну – Стабурагс. Эдакая мини-скала, покрытая мхом, сквозь который струятся нити воды. Мрачно, сыро и красиво.

Фото: Евгения Шафранек

Ради замков и руин можно смело отправиться и в Сигулду. Но в Рауне нет туристов от слова совсем. Так что, если хочется фотосессию в стиле ню или медитацию с видами — вам туда.

9. Лимбажи

Рига-Лимбажи — 70км

Лимбажи город маленький, но чистенький и аккуратный. Именно здесь есть уникальный Музей живого серебра, куда и вход достаточно дорогой (5евро), и есть даже обучение профессии ювелира.

А еще в Лимбажи проходят свадьбы, потому что музейная экспозиция — пример совершенно филигранной работы мастеров: украшения, крошечные изделия и крупноформатные экспонаты впечатляют. Особенно «Замок будущего 3001» - это 30 кг серебра и статус самой большой работы из серебра в странах Балтии.

Еще туристы заглядывают в хлебопекарню «Лиелэзерс» и старое пожарное депо — постройка красного кирпича, где сохранилась и оригинальная часть здания, и прекрасно вписались всякие современные штуки, например, стеклянные полы.

И еще стоит заглянуть в Старую ратушу, где На лестнице восстановлена отделка в стиле Art Deco, а в залах мансарда отреставрированы интерьеры позднего стиля рококо.

Фото: wikimedia.org

А вот когда вода прогреется до оптимальной температуры, отправиться в Лимбажи просто необходимо! Здесь прекрасные пляжи на озере Лиелэзерс с инфраструктурой и удобствами. Даже «купальня» для детей огорожена. Ну а по дороге из/в Ригу можно заглянуть в два замка — Игатский замок и замок Бирини, заглянуть на ферму шиншилл или посетить мини-зоопарк «Берзкални».

10. Аглона

Кто отправляется в Аглону, непременно заглядывает и в Прейли, где находится кукольная галерея художницы Владлены. И такой небольшой крюк стоит потраченного времени, потому что работы Владлены восхитительны!

А в самой Аглоне меккой туризма стала, конечно, Аглонская базилика — католическая церковь Вознесения Богоматери в стиле позднего борокко, настоящая жемчужина Латгалии. Именно сюда стягиваются паломники со всего света, преодолевая сотни и сотни километров пешком, чтобы попасть на День Мары - именно так называется самый большой праздник, который проходит в середине августа.

Мало кто знает, что в 1993 году папа Иоанн Павел II отслужил здесь мессу, в которой участвовало около 380 000 паломников!

Прекрасен и парк, точнее «Сад молитв», вокруг базилики. Этот сад украшает фигурки пастушков и скульптура Богородицы из Ла-Салет, как напоминание о том, что в 1846 году во французском местечке Ла-Салет двум пастушкам, Максимину и Мелании, явилась Богоматерь.

Там же установлена монументальная фигура Христа весом в 10 тонн, которая в свое время была привезена сюда из Украины. А под храмом находится подземная часовня с усыпальницей, где захоронены останки выдающихся деятелей Католической Церкви.

В двух километрах от Аглонской базилики найдете Королевскую гору — сад скульптур религиозного характера, вырезанных из дерева. В таких местах, действительно, все рядом, поэтому не откажите себе в удовольствии наведаться и в Музей хлеба и музей «WW2», посвященный Второй мировой войне: оружие, посуда, пыльный граммофон, пожелтевшие фотокарточки, ржавые гранаты — мальчишкам там точно понравится.

Удачного пути и ярких выходных!