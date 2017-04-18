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12 мая на сцене ночного клуба First впервые выступит нашумевшая группа "Грибы", сообщает портал balticevents.info.

Группа состоит из бывшего брейк-дансера и основателя поп-лейбла Kruzheva Юрия Бардаша, который вдруг решил стать артистом, из рэперов 4atty и Симптом НЖН, и человека, известного как Корреспондент Радужный.

Полгода назад о них никто не знал, но уже осенью 2016-ого года киевская группа выпустила дебютный альбом "Дом на колесах" - по словам продюсеров, это самая популярная премьера альбома за историю "ВКонтакте".

И вот в 2017 году группа "Грибы" в середине марта выпускает новый клип на песню "Тает Лед", которая в буквальном смысле слова взрывает интернет. За месяц на видео-сервисе Youtube клип был просмотрен более 50 миллионов раз. Множество звёзд шоу-бизнеса неоднократно делали пародии на этот клип.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.