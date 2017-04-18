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В субботу 22 апреля ежегодным Твидовым заездом будет открыто самое яркое событие велокультуры – Рижская Велонеделя. Это своеобразный и жизнеутверждающий заезд на ретровелосипедах в одежде моды прошлых веков, который стал традицией во всех мегаполисах мира – от Сан-Франциско до Токио. В Риге он проводится уже в седьмой раз и собирает сотни велосипедистов и ценителей моды.

Твидовый заезд – ежегодный велопробег, главная традиция которого – парад старинных велосипедов и ретро наряды. Первый такой заезд состоялся в Лондоне в 2009 году. В Латвии мероприятие организует Латвийский клуб старинных двухколесных. Заезды организуются с целью поощрять развитие культуры езды велосипедистов и освежить яркие традиции велокультуры в Латвии.

С 14:00 часов 22 апреля всех желающих зарегистрироваться на мероприятие ждут на эспланаде возле памятника Райниса. В программе Вело оркестр, мастерская по прическам для волос и усов, Твидовая викторина, где можно будет проверить свои знания о велосипедах и выиграть призы, Цирковые выступления с RE RIGA.

В 16:00 начнется Твидовый заезд. Маршрут пройдет по самым красивым местам Пардаугавы и завершится в самом хипстерском Рижском доме – на вилле К.К. фон Стрика, где с музыкальными и танцевальными представлениями выступят группы Swing Dance и Billy B.

Все, что нужно для участия в заезде, это велосипед и подобранная со вкусом одежда, начиная от фрака и вечерних платьев XIX столетия, и заканчивая рок-н-ролльной модой 1960-х. Как и каждый год, авторам лучших костюмов подготовят особые призы.

В этом году мероприятия Рижской Велонедели предусмотрены абсолютно для всех жителей столицы и ее гостей – велосипедистов, велоспортсменов, велотуристов, детей и пешеходов, а также для тех, кто ежедневно передвигается на автобусе.

Рижскую велонеделю организует Рижская дума в сотрудничестве с Рижской Велонеделей, которая объединяет активнейших велосипедистов города.

С программой всей велонедели можно познакомиться на сайте: www.rigasvelonedela.lv.

Источник: riga.lv