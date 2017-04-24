Woman |

«Универ» - проверенный друг с отличным чувством юмора, сотнями готовых лайфхаков на все случаи жизни и хорошей долей самоиронии. За эти 10 лет некоторые из актрис сериала, снявшись обнаженными для мужских журналов, стали депутатами в Государственной думе, женами завидных иностранных миллионеров, и самыми популярными инстаграмерами.

Многие актеры обзавелись прекрасным потомством, а одна сериальная пара даже вдохновила авторов на создание отдельного спиноффа. Но главные герои нового сезона по-прежнему в отличной форме: Маша снимется в проекте 18+, Майкл получит крупное наследство, Антон найдет замену Кристине, а Валя – поверит в себя и почувствует свою мужскую силу. Оставаться молодыми и дерзкими парней заставит еще один весомый аргумент сезона: в общагу заселятся две новенькие героини – сестры-двойняшки Ника и Вика.

«Универ» - уникальный и любимый зрителями проект канала ТНТ;

«Универ» - сериал, прошедший огромный путь: от трехстенной декорации и нескольких камер до съемок «на натуре» и огромного съемочного павильона в несколько тысяч квадратных метров, где полностью воссоздано многокомнатное здание общежития;

«Универ» - это не только многоплановый срез сериальной биографии полюбившихся героев, но и искренне и с юмором продолжающаяся история любви и взросления;

«Универ» - это созданный 10 лет назад талантливыми авторами проект, ставший ориентиром и флагманом в сериальном производстве, и, по сути, задав на российском ТВ тренд - снимать ситкомы;

«Универ» и дальше будет приковывать к себе внимание как зрителей, так и профессионального сообщества, потому то ТНТ запускает новый сезон.

Только на ТНТ.

С 15 мая в 20:00 - любимые герои вернутся к зрителям в новом сезоне культового ситкома!