Космонавт НАСА Пегги Уитсон побила рекорд США, проведя в космосе больше времени, чем любой другой американский астронавт за всю историю полетов.

По информации НАСА, Уитсон провела 534 дня, два часа и 49 минут в космосе. «Эта одна из тех поездок, которые не хочется прекращать», — написала 57-летняя американка в своем микроблоге в Twitter. Также женщина поблагодарила всех, кто помогал ей во время каждого задания.

It is one of those rides that you hope never ends. I am so grateful for all those who helped me on each of my missions! #LifeInSpace pic.twitter.com/msjKSg6WWH