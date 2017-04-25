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Космонавт НАСА Пегги Уитсон побила рекорд США, проведя в космосе больше времени, чем любой другой американский астронавт за всю историю полетов.

По информации НАСА, Уитсон провела 534 дня, два часа и 49 минут в космосе. «Эта одна из тех поездок, которые не хочется прекращать», — написала 57-летняя американка в своем микроблоге в Twitter. Также женщина поблагодарила всех, кто помогал ей во время каждого задания.

It is one of those rides that you hope never ends. I am so grateful for all those who helped me on each of my missions! #LifeInSpace pic.twitter.com/msjKSg6WWH — Peggy Whitson (@AstroPeggy) April 23, 2017

В связи с достижением, Уитсон поздравил президент США Дональд Трамп.

Уитсон побила предыдущий рекорд, принадлежавший Джеффу Уильяму, который провел в полетах 534 дня, два часа и 48 минут. Ранее она уже становилась рекордсменкой, дважды руководя полетом международного космического шаттла, а также став самой пожилой женщиной, работающей космонавтом для НАСА.

Мировой рекорд длительности пребывания в космосе принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке, принявшему участие в пяти полетах общей продолжительностью 878 суток. На втором месте находится космонавт Юрий Маленченко, совершивший шесть полетов общей продолжительностью более 827 суток, на третьем — Сергей Крикалев, так же совершивший шесть полетов общей продолжительностью более 803 дней.

Геннадий Падалка

В общей сложности на сегодняшний день российские космонавты занимают первые 13 строк в рейтинге длительности пребывания в космосе. Также российским космонавтам принадлежит и рекорд длительности непрерывного полета. Его установил Валерий Поляков, в 1994-95 годах проведший 437 суток на борту станции «Мир». Всего Валерий Поляков совершил два полета общей продолжительностью более 678 суток и занимает по этому показателю шестое место.