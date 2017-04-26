Американка потратила состояние на операции ради внешности куклы Барби
Жительница Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния) потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с куклой Барби. Об этом пишет во вторник, 25 апреля, Daily Mail.
Офелия Ванити (Ophelia Vanity) сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры. Также женщина изменила форму груди, перенесла глютеопластику (пластику ягодиц). Американка планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию визуально более узкой.
It's another pic of my baby Boo Boo & I! Like I said in my bio - #mycatmylife And yes, he even has his own Instagram page so if you haven't done so already, please add him @officialkittiebooboo to check out his daily antics and forever cuteness! I also have on this goth-chic #skeletonbracelet from the Harley Davidson shop
По словам 30-летней Ванити, она с детства обожала играть с куклами Барби. С возрастом женщина поняла, что хочет быть похожей на легендарную игрушку.
Ранее в апреле стало известно, что жительница британского города Бристоль потратила 10 тысяч фунтов стерлингов (более 12 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду Хлои Хан. 20-летняя Кэрис Гудвин перенесла операции по увеличению губ и груди.