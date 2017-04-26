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Жительница Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния) потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с куклой Барби. Об этом пишет во вторник, 25 апреля, Daily Mail.

Офелия Ванити (Ophelia Vanity) сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры. Также женщина изменила форму груди, перенесла глютеопластику (пластику ягодиц). Американка планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию визуально более узкой.

По словам 30-летней Ванити, она с детства обожала играть с куклами Барби. С возрастом женщина поняла, что хочет быть похожей на легендарную игрушку.

Ранее в апреле стало известно, что жительница британского города Бристоль потратила 10 тысяч фунтов стерлингов (более 12 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду Хлои Хан. 20-летняя Кэрис Гудвин перенесла операции по увеличению губ и груди.