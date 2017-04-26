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фото: facebook.com/katya.shehurina

В сад или не в сад? Вот в чем вопрос... Гостья программы “Мамочки!”, мама трехлетней Милы, дизайнер Катя Шехурина поделалась своим опытом.

Несколько любопытных историй из жизни молодой мамы и ее семьи:

"Мы поняли, что дочь пойдет в сад спустя месяц после рождения. Она очень активная!"

"У меня очень теплые воспоминания о детском саде, помню всех воспитателей."

"Отдали Милу во французский сад. Мне очень хочется, чтобы она переняла их менталитет – они умеют радоваться мелочам! Такие люди счастливы и в бедности, и в богатстве."

"В 2.5 года она попала на концерт Адель в Барселоне. Подпевала ей "Отпусти и забудь" из мультфильма "Холодное сердце"."

"Не люблю брать Милу на работу - она очень активная. Но дочь все время просится. Вырезает платья из ткани, спрашивает как делать рукава."

"В детский сад Мила хочет ходить исключительно в "больших" платьях. Это пышные платья в пол. Брюки она не носит. Все, что с воротниками - это "дядьки". Тоже самое относится к одежде с пуговицами."

"Дочь часто болела, когда только начала ходить в сад. Спасла гомеопатия."

"Мила у нас с характером, будет отстаивать игрушки до последнего. Я рада, что в саду ей показали, что не всегда бывает так, как хочется."

"С утра дочка может говорить, что не хочет в сад, а вечером ее оттуда не забрать."

"Каждый год обещала сшить Миле платье на День рождения. Думаю, что к четырем годам уже не найду отговорок и придется сшить."

Предлагаем читательницам журнала Woman посмотреть полную видеоверсию интервью!