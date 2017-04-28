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Со вторника 2 мая в Риге постепенно начнут работать фонтаны. В 11:00 будет запущен фонтан «Нимфа» у Латвийской Национальной оперы, который является старейшим в Латвии фонтаном и работает с 1887 года. Затем подключат каскад на Бастионной горке и плавающие фонтаны в городском канале.

Рижские фонтаны каждый год запускаются постепенно, поскольку перед началом сезона проводится ремонтное и техническое обслуживание. Некоторые фонтаны уже работают в тестовом режиме. Например, в Верманском саду.

Источник: riga.lv