Современная западная культура предписывает женщине избавляться от каждого лишнего волоска на теле, ежедневно наносить макияж, пользоваться разнообразными косметическими продуктами и выглядеть максимально ухоженными. Однако фитнес-блогер Морган Микинес ломает систему, и она не одинока. У девушки большое количество поклонниц, которые также избегают бритья и эпиляции.

Морган испытывает настоящую страсть к волоскам на своем теле. Девушка ведет YouTube-канал, где объясняет, почему выбросила бритвенный станок. Она просто не видит причин, по которым должна была бы удалять растительность с кожи, тратя на это время и деньги.

По словам Морган, она не сразу смогла отойти от привычного образа жизни. Еще два года назад она ухаживала за собой, как подобает истинной леди. Страдала от лишнего веса и неуверенности в себе. Но однажды решила изменить свою жизнь, наладить питание, заняться спортом и стать по-настоящему счастливым человеком.

Принято считать, что подростки слепо следуют моде, однако 17-летняя Лалони это опровергает. Снимок своих небритых подмышек и живота она опубликовала в микроблоге Twitter.

Пост сразу набрал вирусную популярность — более 19 тысяч лайков и 7 тысяч ретвитов. Реакция была противоречивой: кто-то восхищался, кто-то высказывал недовольство.

